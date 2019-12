Un giro a Levanto per immergersi nelle atmosfere natalizie

Cinque Terre - Val di Vara - Levanto, circondata da una corona di borghi incastonati nella vallata, bagnato dal mare e da onde apprezzate da un esercito di surfer, con la sua vivace tranquillità, anche estiva, costituisce un luogo adatto a tutti, grandi e piccini, giovani e famiglie: qui nascono molti bambini e ci sono adulti che aspirerebbero a rimanere sempre tali.

Un gruppo di questi ultimi, per realizzare i sogni propri e esaudire i desideri di tanti bimbi, consentendo alle loro famiglie di vivere in modo produttivo allegro e giocoso un intero mese, da cinque anni, in modo del tutto volontario, attraverso una delle numerose associazioni levantesi, denominata La Compagnia degli elfi, costruiscono e animano il villaggio di babbo Natale.

Lo spirito bambino li fa presentare negli abiti di gnomi e elfi, di costruttori materiali con legno chiodi e martello, organizzatori di spettacoli, laboratori, canti, balli. Troverete i mercatini di Natale, la casa di Babbo Natale, l'ufficio postale, Babbo Natale, una sfilata per il centro cittadino e tanto altro.

In Piazza Staglieno, al Casinò, in Piazza del popolo.