Un festival del cinema tra i castelli delle Cinque Terre

Tre giorni di proiezioni a Riomaggiore e Vernazza. Opere provenienti da quattro continenti. Spazio off dedicato alla scuola sudafricana Open Window.

Cinque Terre - Val di Vara - Tutto pronto per la prima edizione del CinqueTerre FilmFest, in programma dal 19 al 21 ottobre tra i castelli di Riomaggiore e Vernazza. Madrina dell’evento, la regista Giada Colagrande. A questa prima edizione sono stati inviati 102 film (cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi) da quattro continenti (Europa, America, Asia e Africa). Tra questi sono stati selezionati 40 lavori che saranno proiettati nel corso delle giornate del festival. L'ingresso è gratuito.



CinqueTerre FilmFest unisce il fascino paesaggistico alla bellezza estetica e stilistica dell'arte cinematografica, in una cornice unica come quella del Parco Nazionale. L'iniziativa ha già raccolto, fin dalla sua prima edizione, il consenso di importanti nomi del cinema internazionale, personaggi e istituzioni che hanno colto l'originale connubio qui proposto, seguendo le differenti suggestioni del territorio, naturali e culturali.



Giungendo alle Cinque Terre, luogo di tante suggestioni visive, in cui lo sguardo si muove tra i paesi, il mare e le montagne, il festival racconterà in 3 serate come l'arte visiva abbia indagato il rapporto tra l'uomo e il suo habitat, attraverso differenti stili e modalità del linguaggio cinematografico.



Le tematiche del festival: Ambiente, natura e territorio - Borders: Confini reali, virtuali e immaginari - Diritti umani - Storie del mare - I 1000 volti dell'amore - Zeitgeist: lo spirito dei tempi - Visioni (corti sperimentali).



Il Festival ha ottenuto tra gli altri, il patrocinio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso e della Regione Liguria.



Giuria



Lorenzo Baraldi

Un pezzo di storia del cinema italiano: scenografo, costumista e produttore cinematografico italiano. Per il film "Il Marchese del Grillo" di Mario Monicelli ha ottenuto il Nastro d'argento alla migliore scenografia e il David di Donatello come migliore scenografo.



Arianna Nastro

La principale attività di Arianna Nastro nel mondo del cinema è quella di attrice. Tra i lavori più interessanti possiamo citare la partecipazione nel film "La solitudine dei numeri primi" (2010) di Saverio Costanzo, dove ha interpretato la parte di Alice adolescente.



Claudio Colombo

Coautore e cosceneggiatore di "Padre" di Giada Colagrande. Il recente film "Padre" di Giada Colagrande, interpretato dalla stessa insieme a Willem Dafoe e Franco Battiato (nel ruolo del padre), mostra interessanti spunti di riflessione in un ottica di psicologia alchemica.



Programma



Venerdì 19 Ottobre Castello di Riomaggiore



Ore 10:30



VISIONI



"Two" - Vasilios Papaioannu (USA) durata 8'

"Nachtmeerfahrt" - Sara Stäuble (Svizzera) durata 12'

"The Imagemaker" - Sarah Lasley (USA) durata 19'

"Chanson à Part" - Pierre Bessette (Francia) durata 10'

Ore 11:30



ZEITGEIST - Lo spirito dei tempi



"Golden Girl" - Cottia Thorowgood (Regno Unito) durata 8'

"Gustav" - Ken Williams (Irlanda) durata 10'

"The Knits" - Lisa Birke (Canada) durata 10'

"Close enough" - Mahdi Hosseingholi (Iran) durata 9'

Ore 15:30



ZEITGEIST - Lo spirito dei tempi



1. "Puya - In the Circle of Time" - Shahbaz Noshir (Germania) durata 1 h 26' Ore 17:00



DIRITTI UMANI



"Kundan" - Chayan Sonane (India) durata 22'

"Nour" - Chantal Lam (Libano) durata 1h 30'

"Mama" - Eduardo Vieitez (Spagna) durata 9'

Ore 19:00



STORIE DEL MARE



"Flin" - Catherine Valle (Ecuador) durata 3'

"Mara dei cormorani" - Gabriele Brocani (Italia) durata 7'

Ore 19:30



AMBIENTE, NATURA E TERRITORIO



"Così in terra" - Pier Lorenzo Pisano (Italia) durata 14'

"Recover" - Frances Alleblas (Olanda) durata 12'

"Blue Tomorrow" - Numan Ayaz (Turchia) durata 15'

"Too-Tash" - Dariusz Sipowski (Polonia) durata 15'

Ore 21:00



AMBIENTE, NATURA E TERRITORIO



"The Zone - Post atomic journey" - Alessandro Tesei (Italia) durata 1h 25'

"Chacra" - Ruben Lagattolla (Italia) durata 4'

"Cerro Torre" - Tommaso Lamantia, Angelo Poli (Italia) durata 31'

"Tears of the Olive" - Johannes Ziegler (Germania) durata 14'

Castello di Vernazza



Ore 10:30 - 17:30



SPAZIO OFF (fuori concorso)



Proiezioni a ciclo continuo di cortometraggi prodotti dagli allievi della scuola di cinema Open Window (Sudafrica)



Sabato 20 Ottobre Castello di Riomaggiore



Ore 10:00



I MESTIERI DEL CINEMA

Incontri con il pubblico: Lorenzo Baraldi (scenografo) e Gianna Gissi (costumista)



Ore 15:30



I 1000 VOLTI DELL'AMORE



"A Universal Love Story" - Natalie MacMahon (Germania) durata 9'

"Departures" - Nicolas Morganti Patrignani (Italia) durata 15'

"Irene" - Jonathan Soverchia (Italia) durata 9'

"Katrina's Dream" - Mirko e Dario Bischofberger (Svizzera) durata 1 h 24'

"Heart with no cure" - Milos Colic (Serbia) durata 44'

"Variaciones" - Martín Klein (Uruguay) durata 7'

"The man who fed his shadow" - Mario Garefo (Grecia) durata 18'

Ore 19:00



DISTOPIE



"Employee of the Day" - Alexander Isert, Christoph J. Kellner (Germania) durata 15'

"Impression-XPS160" - Tiyam Yabandeh (Iran) durata 14'

"Flies" - Nadia Zygouri, Aris Pavlidis (Grecia) durata 7'

Ore 21:15



I 1000 VOLTI DELL'AMORE (fuori concorso)



Proiezione di "Padre" - Giada Colagrande (Italia) durata 1h 31'

Con Giada Colagrande, Willem Dafoe, Franco Battiato e Marina Abramovic



Castello di Vernazza



Ore 10:30 - 17:30



SPAZIO OFF (fuori concorso)



Proiezioni a ciclo continuo di cortometraggi prodotti dagli allievi della scuola di cinema Open Window (Sudafrica)



Domenica 21 Ottobre Castello di Vernazza



Ore 10:30 - 17:30



SPAZIO OFF (fuori concorso)



Proiezioni a ciclo continuo di cortometraggi prodotti dagli allievi della scuola di cinema Open Window (Sudafrica)



Castello di Riomaggiore



Ore 10:00



I MESTIERI DEL CINEMA

Incontri con il pubblico: Claudio Colombo (sceneggiatore)



Ore 15:30



BORDERS

Confini reali, virtuali e immaginari



"Inner Telescope" - Virgile Novarina (Francia) durata 35'

"Onere" - Kevin Pontuti (USA) durata 8'

"The Boy At Platform 3" - Michael Daniel Vetter (Germania) durata 17'

"Here" - Abas Aram (Iran) durata 1 h 32'

"Bastion" - Ray Jacobs (Regno Unito) durata 10'

Ore 18:00



ZEITGEIST - Lo spirito dei tempi



"The Root of Happiness" - Andy Truschinski (USA) durata 30'

"Obamas" - Moussa Djigo (Canada) durata 1h 33'

"ADN de grands fauves" - Delphine Montaigne (Francia) durata 18'

Ore 21:30



CERIMONIA DI PREMIAZIONE Madrina dell'evento Giada Colagrande



CinqueTerre FilmFest: cinqueterrefilmfest.com - info@cinqueterrefilmfest.com