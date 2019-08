Un concerto di musica tardo rinascimentale e barocca a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 19 agosto nella chiesa di Sant’Andrea di Levanto, nell'ambito del Festival Amfiteatrof, si svolgerà un concerto di raffinate musiche antiche, con un ensemble di tromba naturale, violino, violoncello, cembalo, timpani e violone.

Irresistibile non solo per gli amanti della musica tardo rinascimentale e barocca: da ascoltare per farsi emozionare. Dal diciassettesimo al ventunesimo secolo, nel segno della musica.

Una rara occasione di ascoltare strumenti e compositori non comuni.

Andrea Bracco, maestro di tromba naturale, musicista poliedrico che rappresenta l'amore totale per la musica, Cecilia Bonanini, don Franco Pagano, Marco Montanelli e Nicola Moneta.

Le risonanze armoniche di Sant'Andrea faranno sognare il pubblico del Festival, appassionato, partecipe e curioso.