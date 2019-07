Tributo a Renato Zero a Brugnato per “I Luoghi della Musica”

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 31 luglio alle 21.30 a Brugnato, in Piazza Brosini, si svolgerà un concerto/tributo a Renato Zero, che vedrà protagonista la Renato Zero Tribute Band con il sosia ufficiale Stefal Damiani.Lo spettacolo intitolato “Doppio Zero” è un appuntamento del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia.Il concerto è organizzato dall’Associazione Gruppo Strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Brugnato.

La Renato Zero Tribute Band, composta da Alessandro Frangioni alle tastiere, Marcello Melillo alla chitarra, Luca Cambi al basso, Andrea Messi alla batteria e Stefano Fortunati alle percussioni, ci proporrà un excursus attraverso le più note canzoni del celebre cantante, con la voce del sosia ufficiale di Renato Zero, Stefal Damiani.

L’ingresso al concerto è gratuito.



Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2019 è consultabile su www.iluoghidellamusica.onweb.it e www.ensemblehyperion.com

Per informazioni telefonare al numero 338.6623132.