Trentacinquemila ravioli annaffiati dal vino di Tivegna

Cinque Terre - Val di Vara - Torna come ogni anno la Sagra del Vino di Tivegna, giunta alla 49esima edizione: da giovedì

29 Agosto a domenica 1 Settembre il paese si illumina a festa in onore del Dio Bacco. La Sagra del Vino, nata nel 1970 grazie ai viticoltori tivegnini, ancora oggi è una delle sagre più rinomate del territorio spezzino. Oltre al vino, protagonista in ogni senso, ci sono diversi prodotti tipici che ormai deliziano il palato dei tantissimi partecipanti che ogni anno prendono d'assalto Tivegna: quest’anno i ravioli fatti in casa dalle donne del paese hanno raggiunto il totale di 35.000 unità… e poi gli sgabei, le frittelle di Baccalà, i bomboloni, la carne in croce e la cotoletta alla Tivegnina, con il suo misterioso ingrediente: tutti sanno le basi, ma pochi conoscono il segreto di quel "pizzico in più". Moltissimi provano ad indovinare, ma nessuno ancora ci è riuscito... e per ora il segreto rimane in cucina.

Da ormai due anni, per dare una maggiore risposta alle necessità delle persone vegetariane, è stata aggiunta oltre alla torta di verdura anche la torta “Barbotta” di mais e cipolle, che insieme alle tagliatelle al pesto, agli sgabei, ai pomodori e alle patatine fritte, garantisce un menù di tutto rispetto anche per i "non carnivori".



Si comincia giovedì con banchi gastronomici e musica dal vivo con il duo “Marzia e Alex” e un ricco menù: Ravioli al ragù e Tagliatelle al pesto o Cinghiale, Cotolette alla Tvegnina e Porchetta, Torta di verdura e di Mais, sgabei a go-go, contorni e dolci misti. Venerdì 30 stesso medesimo menù mentre la serata sarà allietata dall’Orchestra Spettacolo “Ipanema Band”. Da Sabato invece si aggiungerà al menù la Carne in Croce, a completare la varietà culinaria delle prelibatezze tivegnine. Saranno attivi banchi gastronomici tutte le sere, soprattutto Domenica pomeriggio, quando dalle 15 ci sarà la mescita gratuita di Vino: frittelle di baccalà, bomboloni, torta di riso, sgabei e panini.



Sempre da sabato sarà possibile anche visitare nelle vie del paese una mostra di pittura, organizzata dall’Associazione “Il Volo dell’Arte” della Spezia e dalla Proloco Tivegna, che esporrà i quadri realizzati nell’estenporanea tenutasi l’11 Agosto nel paese della Val di Vara. Alla sera sarà la volta della musica di “Max Giampaoli e la sua orchestra”. Ancor più ricco il programma della domenica che prevede la S. Messa officiata nella piazza del Paese alle 10, come tradizione vuole, pranzo e dalle 15 la mescita gratuita di vino e i banchi gastronomici sempre aperti; inoltre alle 18 lo spettacolo di Magia per adulti e bambini del Mago Illusionista Robert. La cena sarà accompagnata nuovamente dalla musica di “Max Giampaoli e la sua orchestra”.



A metà serata la consueta premiazione del miglior vino tivegnino del 2018. Quest’anno la nostra Sagra sarà in parte plastic free: Sabato e Domenica si inizierà a utilizzare solo materiale biodegradabile, per la salvaguardia dell’ambiente. E cosi negli anni a venire. “Ogni anno è sempre più difficile mettere in piedi una Sagra come la nostra: purtroppo sono sempre meno le persone presenti, sia per età che per scelte di vita – dice il presidente Marco Mazzi – e i lavori sempre maggiori: anche gli adeguamenti previsti riguardo alla logistica e alla sicurezza ci hanno richiesto un lavoro extra, per garantire il meglio ai nostri assidui clienti e per continuare una tradizione che va avanti da 49 anni! Vogliamo ringraziare la ditta Coiss di Michela Godani per il lavoro sulla Sicurezza e tutte le Associazioni che verranno a svolgere le loro mansioni. Un sentito ringraziamento va al Consiglio della Proloco per la forza e la costanza con cui nell’arco degli anni riesce a portare avanti gli impegni verso il paese, e un ringraziamento enorme va a tutti i tivegnini e non, che vengono a darci una mano. Non può mancare un sentito grazie anche al Gruppo Scout Spezia 3 del Canaletto che ormai da anni garantisce il servizio ai tavoli della cena, da sempre un valore aggiunto della nostra sagra”.