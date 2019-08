Tre giorni di spettacoli che parlano della Liguria a Codeglia

Cinque Terre - Val di Vara - Nel caratteristico borgo medioevale di Codeglia nel Comune di Riccò del Golfo, in una collina immersa nella natura a due passi dal mare, coccolati da buon cibo e dalle bellezze della natura, prende il via: “Liguri-A Festival” tre giorni di spettacoli che parlano della Liguria, una terra chiusa tra i monti e il mare da sempre fonte d'ispirazione per molti artisti.



Con la direzione artistica di Lazzaro Calcagno, arte, musica, cultura, natura, si fondono in tre giorni di eventi:

Venerdì 9 agosto “La Collina di Spoon River e le Canzoni di Fabrizio De André”, un viaggio nella poetica di E. Lee Masters e nelle poesie che hanno ispirato l'album “Non al denaro, non all'amore né al cielo” del cantautore ligure. Una produzione del Teatro Il Sipario Strappato e Teatro Sacco, con le canzoni eseguite dal vivo dai London Valour, scritto e diretto da Lazzaro Calcagno. L’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, è una raccolta di poesie che racconta la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana. Il cantautore Fabrizio De André con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, ritrovando se stesso in alcuni personaggi dell'antologia, rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”. In una scena asciutta caratterizzata da un baule colmo di antichi oggetti di uso comune, scorrono i personaggi che hanno ispirato il cantautore genovese e le sue canzoni.



Sabato 10 agosto “La Liguria dei poeti tra cielo e mare”, diretto da Lazzaro Calcagno, spettacolo con le poesie dei più grandi poeti liguri del 900: Barile, Caproni, Montale e Sbarbaro, intervallate dalle canzoni dei cantautori liguri: Bindi, De André, Lauzi, Fossati, Paoli e Tenco. Una produzione del Teatro Il Sipario Strappato e Teatro Sacco, con le canzoni eseguite dal vivo dai London Valour, scritto e diretto da Lazzaro Calcagno. La Liguria dei poeti tra cielo e mare è un viaggio nella poesia e nelle canzoni dei poeti edei cantautori liguri del secolo scorso. Le poesie di Angelo Barile, Giorgio Caproni, Eugen le parole delle canzoni di Umberto Bindi, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco, eseguite dal vivo, ci trasportano nelle atmosfere della Liguria di un tempo, dove da sempre questo fazzoletto di terra chiuso tra i monti e il mare crea ispirazioni, regalandoci opere immortali.



Domenica 11 agosto, “Live in Codeglia” concerto dei cantautori liguri Max Manfredi e Federico Sirianni, un viaggio nella loro discografia musicale con divagazioni e anedotti su Fabrizio De André, con i quali entrambi hanno collaborato. Nogenovatour, lo spettacolo di Max Manfredi e Federico Sirianni nella magia dellecampagne liguri inventato cinque anni fa, prende forma questa volta in un live a Codeglia.

I due cantautori eseguiranno le loro canzoni, con l'accompagnamento della violinista Alice Nappi, in maniera informale ma precisa, permettendosi anche voli verso altri autori, omaggi, riletture spesso impensate arricchite dalle perle del loro repertorio ormai quasi trentennale.



Inizio spettacoli alle 21,30 - Ingresso con consumazione € 10,00. Infoline: 392 4729775, 371 3009436, 351 9982632. www.facebook.com/borgodicodeglia, borgocodeglia@gmail.com