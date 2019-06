Tre giorni d'energia pura, Codeglia è un borgo di luce

Cinque Terre - Val di Vara - Nella suggestiva cornice naturale del Borgo di Codeglia, frazione del Comune di Riccò del Golfo di Spezia, inauguriamo la Stagione del Sole con tre giorni dedicati alla Spiritualità del Solstizio Estivo e alla Magia della Festa di San Giovanni. Sono in programma eventi di meditazione e di celebrazione, con tecniche provenienti dalle tradizioni ancestrali di tutto il mondo. Ogni giorno sarà dedicato ad un particolare aspetto di questo speciale periodo astronomico: il 21 Giugno celebra il trionfo della Luce, il 22 giugno celebra il trionfo della Natura, il 23 Giugno celebra il trionfo dei Suoni.



Il Grande Falò della Magica Notte di San Giovanni chiuderà degnamente la nostra festa, nel grande abbraccio del Fuoco e delle Vibrazioni della Terra. L’Handpan sarà lo strumento musicale centrale nel corso degli eventi al Borgo di Codeglia. Il suono dell’handpan è un continuo intreccio di sensazioni sonore, sempre in evoluzione, che non possono essere replicate. Un flusso di ritmi e melodie che in armonia riemergono in un circolo multiforme di suoni che generano energia, per il corpo e la mente



Benny Bettane

Il famoso musicista-guaritore Benny Bettane sarà l’ospite d’onore delle tre giornate e condividerà parte della sua conoscenza musicale con il pubblico presente tenendo workshop dedicati alle tecniche di approccio all’handpan. Terrà anche concerti come solista e con musicisti di diverso genere.





Programma:

VENERDI’ 21 GIUGNO

Evento 1

Saluto al Solstizio d’Estate

Nel magico scenario di un antico borgo ligure, celebriamo insieme il trionfo della Luce, nel giorno in cui il Sole raggiunge il suo massimo fulgore, regalando alla Terra lunghe giornate ricche di colori e profumi, prima di tornare lentamente a decrescere.



Dalle 5.30 - Alba

Saluto al Sole dal Colle di Carpena

Ore 7.30 Il Gong del Fuoco

Ore 8, colazione Benessere

Dalle ore 9.30 alle 11: "La Ruota di Medicina": lavoro interiore con voce, tamburi, e animali guida.



Evento 2

Attorno al Solstizio d’Estate

Nel giorno in cui la luce raggiunge il suo massimo fulgore, prima di tornare a decrescere, riscopriamo le tradizioni spirituali legate a questo periodo dell’anno, nel folklore dei popoli antichi.



Dalle 16 alle 17.30 La Danza del Sole: il Solstizio d’Estate nel pensiero dei Lakota.

Dalle 18 alle 19.30 Liguria Magica e Stregata: letture e racconti sui misteri della Lunigiana e delle Cinque Terre. A cura di Marco Alex Pepè, con la partecipazione dell’attrice Lucia Vita.

Marco Alex Pepè è esperto di occultismo e di tradizioni magico popolari. Conosciuto dal pubblico italiano per le numerose apparizioni ad importanti trasmissioni televisive, tra cui il Maurizio Costanzo Show, Domenica In e tante altre, ha pubblicato per l’editore De Ferrari i libri “Genova Magica, spettri demoni ed altri misteri”, “Genova Stregata” e ” I Misteri di Milano”. Tra le iniziative di successo da lui curate e ideate ricordiamo il “Ghost Tour” e “Forte Sperone, notturno tra storia leggenda e fantasia”. Attualmente sta lavorando alla stesura del libro Ghost Tour Italia.



Evento 3

Nella leggerezza dell’Estate

Cerchio del Fuoco, il Cibo e la Musica, alla maniera degli Antichi.

Ore 19.30 Accensione del Fuoco Sacro

Propiziata da voci e strumenti, con la partecipazione di tutti i gruppi e condivisione di pensieri e intenti aperta a tutti i presenti.



Dalle 20 Sapori in Musica: cena a base di prodotti tipici del territorio con la partecipazione

Orange 8 & Benny Bettane

Voce Basso Percussioni Chitarra Loop station Handpan

Una musica che ti avvolge in atmosfere sensuali ed ammalianti, paesaggi sonori in continuo divenire, dove il cantato complementa alla perfezione le trame tessute : Let The Forest Sing





SABATO 22 GIUGNO

Evento 1

Armonie naturali

Scopriamo la natura, i suoi colori, i suoi profumi e i suoni che riempiono il silenzio.



Dalle 9 alle 11 La Passeggiata del Silenzio nella Valle dei Mulini. Meditazione in ascolto dei suoni della natura, guidata da Serpente d’Acqua, operatrice olistica e guida ambientale.



Dalle 10 alle 11

Gli Spiriti Alleati

Seminario esperienziale con i suoni della terra, tamburi, canti, alla ricerca della visione e dei consigli degli spiriti alleati, condotto dal Gruppo Yurt Paradise



Dalle 11.30 alle 13.30

HandPan Workshop, a cura di Benny Bettane

Workshop dedicato a questo incredibile strumento e alla ritmica per tutti i livelli e tutte le età.



Evento 2

Attorno al Solstizio d’Estate

Scopriamo lo Spirito del Solstizio, nella Natura e negli Elementi.



Dalle 16 alle 17.30 La Passeggiata del Silenzio nella Valle dei Mulini: meditazione in ascolto dei suoni della natura, guidata da Serpente d’Acqua, operatrice olistica e guida ambientale.



Dalle 17.30 alle 19

Il Volo Sciamanico

Cerchio Sciamanico: Viaggiare nell’anima del Pianeta

A cura del Gruppo Yurt Paradise



Evento 3

Nella leggerezza dell’Estate

Condividiamo la gioia e il cibo, in preparazione della festa più magica dell’anno.



Ore 19.30

Accensione del Fuoco Sacro

Propiziata da voci e strumenti, con la partecipazione di tutti i gruppi e condivisione di pensieri e intenti aperta a tutti i presenti.



Ore 20

Sapori in Musica

Cena a base di prodotti tipici del territorio con la partecipazione

Willos’- Celtic Folk

Con una esperienza di centinaia di concerti in Italia, Irlanda, Francia e Svizzera, 3 album, collaborazioni internazionali con Liz Carroll, John Doyle, Ettore Bonafè ed Athena Tergis, i Willos' e la loro strepitosa violinista di Belfast, Stephanie Martin, propongono un incontro musicale tra le sonorità del Mediterraneo e quelle del Mare del Nord: un incontro tra anime musicali che unisce lo stile Nord Irlandese di Stephanie agli arrangiamenti originali dei Willos’



23 GIUGNO

La forza degli elementi

Suoni, vibrazioni, musiche e voci riempiono di vita le Vie del Borgo, in attesa della Notte più magica dell’anno.



Dalle 5.30 Saluto al nuovo giorno: meditazione dell’Alba

Ore 8 Colazione Benessere



Dalle 9.30 alle 11.30: HandPan Workshop, a cura di Benny Bettane

Workshop dedicato a questo incredibile strumento e alla ritmica per tutti i livelli e tutte le età.



Dalle 10 alle 12.30: Sentiero degli elementi



CASA DEL MENHIR: Elemento Aria - Meditazione guidata dalla voce e dal suono del Didgeridoo

PIANA DEL FUOCO: Elemento Fuoco - Viaggio nel cuore ardente della terra, fissando il fuoco, accompagnati da suoni di voce, sonagli e bastone del tuono, condotto da Volpe che ride

LAVATOIO: Elemento Acqua - Rilassarsi nel blù. Viaggio indotto dal suono dell’acqua corrente, della voce e del Bastone della Pioggia, condotto da Lunastella.

VALLE DEI MULINI: Elemento Terra - Ascolto interiore attraverso i suoni della terra. Viaggio e scambio dei partecipanti attraverso il contatto, i suoni e gli odori, guidati da canti e tamburi sciamanici, a cura del Gruppo Yurt Paradise.



Evento 2

La natura, e l’infinito delle vibrazioni

Ascolta il silenzio apparente che ti circonda: il sussurro del vento, lo stormire delle fronde, il cinguettio degli uccelli e… il tintinnare di cembali e campane nel giorno della festa!



Dalle 16 alle 17.30

Borgo Sonante

Agguati a sorpresa musicali, canori, sonori e poetici lungo le stradine del borgo.



Dalle 18 alle 19.30

Bagno di Gong

Viaggio vibrazionale guidato dal suono dei gong e degli strumenti ancestrali, a cura di Lunastella



Evento 3

La Magica Notte di San Giovanni

Le Streghe danzano attorno al fuoco e raccolgono le erbe di guarigione e l’acqua magica che restituisce la Vita. Ma chi le chiama Streghe semplicemente ignora… l’Antico Sapere!



Dalle 19.45

Accensione del Falò di San Giovanni

Racconti, tradizioni, leggende e superstizioni legate alla notte più magica dell’anno

Sapori in Musica

Cena a base di prodotti tipici del territorio con la partecipazione

Benny Bettane – Days of Light

Musicista, compositore e polistrumentista australiano. È un artista solista internazionale con base in Italia, con esibizioni in tutta Europa e Nord America. Benny è un pioniere della composizione e delle prestazioni della mano. Esplora i limiti creativi del suo strumento attraverso nuove collaborazioni fusion con musicisti di vari generi, tra cui world music, jazz, funk, musica elettronica e rap. Benny è anche un sound-healer. Le sue collaborazioni con yogi e maestri spirituali in tutto il mondo gli hanno fatto guadagnare la reputazione di musicista handpan con un dono di guarigione.



Ore 22

Cerimonia di Salto del Fuoco