Tra limoni e vigneti tornano i versi di Ettore Cozzani

Cinque Terre - Val di Vara - “Dalle Cinque Terre, come da cinque formicai, gli antichi sono saliti all’attacco delle selve: le accette mordevano, gli alberi sbattevano. Sulla montagna nuda si avventarono il sole ed il mare, le frane si rovesciavano con muggiti continui. Gli antichi non si spaventarono e piantarono in quelle piaghe la vigna” scrive nel ‘Il Regno Perduto’ Ettore Cozzani.



I versi e i racconti del fondatore dell’Eroica torneranno a riecheggiare tra i limoni e i vigneti dell’agriturismo Buranco a Monterosso al Mare durante la quarta edizione dell’evento ‘Ettore Cozzani, Arte e Poesia’. L’iniziativa è in programma sabato 27 luglio alle ore 20.45 ed è aperta al pubblico. Introdurranno la serata, presentata stamani in Camera di commercio, il presidente dell’associazione Cinque Terre Luigi Grillo e il presidente dell’associazione Amici di Ettore Cozzani Giovanni Pardi, per poi lasciare spazio alle voci narranti di Matteo Ridolfi, Davide Faggioni, Roberto Alinghieri ed Eros Pagni. Accompagneranno le letture la voce di Flavia Barbacetto e il violoncello di Stefano Cabrera. Sponsor dell'evento è Sanlorenzo.



“L’appuntamento a Monterosso è il nostro evento fisso dell’estate - ha spiegato il presidente Pardi - e ci auguriamo che, dopo il successo della giornata di studi organizzata questo inverno a Milano con la preziosa collaborazione dell’università Cattolica e dell’Accademia di Brera, anche quell’iniziativa diventi una costante nel programma della nostra associazione. Ci siamo accorti di avere un grande spazio da dover recuperare per dare la dovuta dignità all’opera di Cozzani, alla sua attività poetica e al suo ruolo di scopritore di talenti e divulgatore dell’arte. Abbiamo una serie di eventi in programma: nel 2020 pubblicheremo i ricordi di Cozzani e dedicheremo l’incontro milanese all’Europa, con particolare attenzione a quella alpina, oltre alle opere monografiche sulle nazioni europee. Ci piacerebbe anche dare rilievo al suo romanzo ‘Un uomo’ dedicato alle vicine Apuane. Grazie anche agli amici del Liceo Classico verrà, inoltre, avviata una rivista online, chiamata “la nuova eroica”, che è già nata dall’incredibile lavoro degli studenti in questi anni”.



“L’esperienza di quest’inverno ha dato il giusto rilievo alla figura di Cozzani a Milano e ha riportato in luce l’importanza delle tracce che ha lasciato dal punto di vista artistico e culturale - ha aggiunto il senatore Grillo -. A Brera hanno partecipato più di trecento studenti. Per l’associazione è un’occasione di riscoperta di un patrimonio culturale legato al territorio. Le Cinque Terre sono ormai tra le mete di maggior attrazione turistica d’Italia e vengono dopo solo Roma, Venezia e Firenze. È quanto mai importante realizzare sul territorio degli eventi e delle proposte di carattere culturale e ringraziamo Sanlorenzo che in qualità di sponsor quest’anno ci consente di realizzare il nostro evento”.



“Sabato sera possiamo vantare l’importante la presenza di Eros Pagni, uno dei più grandi attori viventi del teatro italiano, - ha sottolineato l’attore Alinghieri-. Oltre agli attori che insieme a me saliranno sul palco suoneranno e canteranno artisti di rilievo, come Stefano Cabrera reduce da una tournée di De Gregori per il quale ha curato gli arrangiamenti e leader degli Gnuquartet”.



Alla conferenza stampa hanno inoltre partecipato gli insegnanti Cinzia Forma, Andrea Ciardi, Paolo Bertini fondatori, insieme a Marco Biagioni, del movimento Neoteroi. Il movimento collaborerà con l’associazione Amici di Ettore Cozzani nell’attività di ricerca e valorizzazione dell’Eroica. "Vorremmo fondare una nuova Eroica - ha spiegato la professoressa Forma- raccogliendo l’eredità di Cozzani prescindendo da connotazioni politiche ma valutando la portata artistica della sua opera. Vorremmo divolgare l’arte prodotta dai ragazzi e diffondere la nostra Eroica rinnovata come rivista online”.



Erano presenti anche gli studenti Francesco Ferrari e Paride e Paciolla, diplomati quest’anno. Ferrari già da due anni la redazione di un inserto speciale dedicato all’Eroica, che ne riprende tracce nei testi e nelle opere stilografiche, pubblicato insieme alla rivista d’istituto del Liceo classico Costa.