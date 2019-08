Tony Hadely, ex frontman degli Spandau Ballet a Brugnato 5Terre Outlet Village

Cinque Terre - Val di Vara - Brugnato 5Terre Outlet Village, per l’ottavo appuntamento della rassegna SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole, si prepara ad accogliere un ospite d’eccezione, una vera e propria star internazionale.



Sabato 17 agosto, a partire dalle 21.00, sul palco dell’Outlet Village, saranno protagoniste le parole e la musica di Tony Hadely, ex frontman degli Spandau Ballet, una delle band più influenti della scena pop mondiale. La star di livello internazionale che ha fatto innamorare e ballare intere generazioni con canzoni come “Gold”, “True”, “I’ll fly for you” e “How many lies?”, proporrà al pubblico dell’Outlet Village anche alcuni pezzi della sua fortunata carriera da solista.



L’incontro con Tony Hadely sarà presentato da Laura Basile, speaker radiofonica di Radio Number One, il media partner della rassegna, che trasmetterà la replica dell’evento lunedì 19 agosto, dalle ore 22.