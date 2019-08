The Kolors e Giordana Angi, doppio appuntamento a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Questa settimana speciale doppio appuntamento live a Brugnato 5Terre Outlet Village con la rassegna Summer nights – Racconti d’autore in musica e parole. Si inizia sabato 10 agosto, a partire dalle 21, con GIORDANA ANGI, uno dei tanti talenti provenienti dalla “scuola” di Amici, seconda classificata nell’ultima edizione conclusa da poco e che ha all’attivo la pubblicazione del suo primo EP “Casa”. Tra un brano e l’altro Giordana si racconterà in un’intervista con lo speaker radiofonico Diego Zappone.



Si prosegue domenica 11 agosto, sempre dalle 21, con i THE KOLORS, la band composta da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). I THE KOLORS, in heavy rotation, in queste settimane, su tutte le radio, con il singolo “Pensare male” che vede la partecipazione di Elodie, vincitori della quattordicesima edizione di Amici e autori di grandi successi come “Frida (Mai, Mai, Mai)” e “Come le onde”, alterneranno le note delle canzoni del loro repertorio ad interessanti aneddoti della loro storia artistica, raccontati ai microfoni di Guglielmo Meregalli, conduttore radiofonico di Radio Number One, che presenterà la serata.



Radio Number One, media partner della rassegna, trasmetterà la replica dell’esibizione dei The Kolors lunedì 12 agosto dalle ore 22, e quella di Giordana Angi martedì 13 agosto sempre a partire dalle 22.



Inizio di entrambi gli spettacoli: ore 21.00

Ingresso libero