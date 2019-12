Tanta musica per il Natale di Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - Tanti gli eventi previsti per questa settimana a Sesta Godano - fra musica, giochi e divertimento.



Si parte il 20 dicembre con il Concerto di Corale Val di Vara, nel cui contesto si svolgerà la recita natalizia degli alunni della Scuola Primaria M.Boeri di Sesta Godano. Chiude la serata l'esibizione del Maestro Gianluca Campi, accompagnato da alcuni alunni. L'evento come ogni anno ha scopo benefico. In passato si sono raccolti fondi in favore di diverse associazioni, fra cui ricordiamo lo scorso anno ANGSA di LA SPEZIA. Durante la serata sarà possibile devolvere offerte alla Cri Sesta Godano.



Sabato 21 si entra nel vivo delle festività natalizie con l'inaugurazione dello spazio messo a disposizione da Comune di Sesta Godano in piazza marconi per associazioni. La tensostruttura ospiterà per tutto il periodo concerti ed eventi, occasioni di condivisione e buona compagnia. L'evento di apertura è previsto per le ore 12:00 di sabato. Si prosegue con la serata alle 19:30 con STOMPBOX concerto live. L'evento è sponsorizzato dai bar della piazza. Il trio STOMPBOX, Roberto Ghiorzi: batteria, Federica Rossetti: voce, Claudio Grandi: chitarra e armonica, si propone con un repertorio che va dal folk al blues, al jazz. Dagli anni 70 ad oggi, sarà possibile riscorpire e riascoltare brani che hanno fatto la storia della musica, in un viaggio fra le note che hanno fatto grandi questi generi. Il gruppo nasce nel contesto dello studio di registrazione DRUMMCODE di Sesta Godano, che ha recentemente collaborato per l'assemblaggio e la registrazione dell'ultimo album di Mina/IvanoFossati.



Il 22 sempre dalle ore 19:30 sarà la volta dei BAD INFLUENCES, Giancarlo (Gianca) Ergetti:Basso,Andrea Canale: Drums, Marco Del rio:Chitarra e voce, Diego Pascutti:Tastiere e voce Moreno Cerchi:Chitarra e voce. Bad Influence, di casa a Sesta Godano anche in virtù del Chitarrista/Cantante Marco Del Rio, si forma nel 2016 nel levante ligure, proponendo il genere rock/blues con particolare attenzione per i "Rolling Stones" e "Robert Cray". I componenti della band, dopo vari esperienze personali, hanno deciso di condividere la loro passione riarrangiando i brani per raccontarci con proprie note e scelte artistiche un periodo e uno stile, quello rock, che ha profondamente caratterizzato la storia della musica moderna.



Il 22 pomeriggio è invece dedicato ai bambini, con i giochi di Proloco Sesta Godano e Frazioni. L'associazione sestagodanese già dal primo pomeriggio sarà infatti impegnata in giochi e intrattenimenti (non mancheranno magie e sorprese) aspettando Babbo Natale.



Ma la festa non finisce qui. Il tendone riaprirà infatti la sera di Natale con una serata dedicata alla musica disco con il DJ SET di Roberto Geo Cerchi MDM STAFF. Il DJ che stupisce con le sue abilità comunicative e per la sua creatività da diversi anni calca i palchi della Val di Vara e della Riviera animando le serate del territorio e coinvolgendo con il suo entusiasmo. La sua storia artistica comincia proprio a Sesta Godano negli anni 80 con le prime esperienze radiofoniche negli studi di Radio Studio G.