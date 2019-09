Summer Nights, è un crescendo rossiniano

Cinque Terre - Val di Vara - Con le esibizioni di Paola Turci, sabato 31 agosto, e di Pacifico, domenica 1° settembre, si è chiusa con successo la rassegna Summer Nights – Racconti d’autore tra musica e parole, che ha visto alternarsi sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village, alcuni dei più importanti protagonisti della musica italiana ed internazionale. In occasione degli undici appuntamenti, l’Outlet Village ha registrato affluenze record che hanno portato ad un +15% nelle presenze e ad un +12% nel fatturato, rispetto all’edizione 2018. Numeri che confermano il grande successo della rassegna. Il festival, diventato ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica d’autore, inaugurato lo scorso 29 giugno dal concerto di Jerry Calà, ha ospitato nel corso dell’estate artisti del calibro di Al Bano, Ex-Otago, The Kolors, Gigi D’Alessio, Giordana Angi, solo per citarne alcuni.



La sera del 17 agosto in particolare, l’Outlet Village è stato teatro di un appuntamento eccezionale: l’esibizione di Tony Hadley, l’ex frontman degli Spandau Ballet, una delle band più influenti della scena pop mondiale. Una vera e propria star internazionale che ha richiamato oltre 20.000 spettatori e che ha contribuito a rendere ancora più prestigiosa la rassegna musicale. Come nelle passate edizioni, le repliche di tutti gli eventi in calendario, ad eccezione della prima data, sono state tramesse da Radio Number One, media partner della rassegna.



Nelle undici serate di “musica e parole”, dal 29 giugno fino al 1° settembre, durante le quali gli artisti si sono raccontati ai microfoni dei conduttori, ripercorrendo gli episodi più significativi della loro storia artistica, ed hanno eseguito dal vivo i loro più grandi successi, il pubblico ha gremito la piazza centrale di Brugnato 5Terre Outlet Village, confermando così l’alto gradimento per una formula che diventa ogni anno più ricca e interessante. L’appuntamento con le Summer Nights è per l’estate 2020, quando la rassegna giungerà alla sua settima edizione.