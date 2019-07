Sul palco di Carro Kewin Zhu, vincitore del Premio Paganini

Cinque Terre - Val di Vara - Apre in grande la 18° edizione del Festival Paganiniano di Carro,il 13 luglio alle ore 21, in Piazza della Chiesa sale sul palco Kewin Zhu, accompagnato al pianoforte da Valentina Messa. Il giovane violinista, 18 anni, ha al suo attivo una straordinaria quantita` di performance concertistiche e riconoscimenti in concorsi violinistici sin da quando ha iniziato lo studio del violino, all’eta` di tre anni. Il suo debutto con la Philarmonia Orchestra di Londra, una delle piu` grandi orchestre del mondo, ha ricevuto una recensione entusiasta da parte della rivista The Strad e nell’aprile del 2018 ha vinto il Primo Premio nel 55° Concorso Violinistico Internazionale Premio Paganini di Genova. Il programma della serata prevede l’esecuzione delle musiche di Paganini, Gershwin, Mozart, Schumann in cui l’artista sara` accompagnato da Valentina Messa, gia` nota la pubblico del Festival, diplomata al Conservatorio di Venezia con il massimo dei voti, lode e menzione speciale, Valentina svolge un’intensa attivita` cameristica e attualmente ricopre il ruolo di pianista accompagnatore delle classi di strumento presso il Conservatorio di Genova e all’Accademia di Musica di Pinerolo. E` inoltre pianista accompagnatore ufficiale del Premio Paganini e del Concorso Violinistico Postacchini di Fermo.



La Societa` dei Concerti onlus della Spezia, ideatore e organizzatore della rassegna, mette a disposizione un servizio di bus-navetta per raggiungere la localita`. Per usufruirne e` richiesta la prenotazione, effettuabile via mail a info@sdclaspezia.it o telefono al 347/7804093 (Lella). La navetta partira` alle 18 dal primo punto di raccolta in viale Amendola, in quanto l’apertura della manifestazione sara` preceduta da un rinfresco, i biglietti si potranno acquistare la sera del concerto al botteghino presente in loco. La manifestazione e` ideata e organizzata da Societa` dei Concerti onlus con il contributo di Regione Liguria e dello sponsor Isagro Spa, con il sostegno di Fondazione Carispezia, e ovviamente di Comune di Carro, assieme a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e di Associazione Amici del Festival Paganiniano. Info e prenotazioni: Societa` dei Concerti onlus info@sdclaspezia.it T. 0187 731214. www.sdclaspezia.it

Abbonamento a 16 concerti euro 50,00.