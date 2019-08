Stefano Pintus illustra "La conformazione geologica della Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 24 agosto avrà luogo presso la Val di Vara Gallery di Shopinn Brugnato-5 Terre Outlet Village con inizio alle 18 una conversazione con il geologo Stefano Pintus dal titolo "La conformazione geologica della Val di Vara". Una occasione per conoscere dalla voce di un esperto come sono nate e si sono modificate montagne e valli del nostro territorio con particolare riguardo alla Val di Vara. Pintus, dopo aver lavorato per anni presso la Provincia della Spezia in qualità di geologo, è da tempo impegnato nella sezione spezzina del Club Alpino Italiano. L'interessato sarà introdotto dal presidente della sezione Alessandro Bacchioni.

La conversazione sui muretti a secco inizialmente prevista per sabato 10 agosto con la partecipazione di Piero Moggia avrà luogo nel mese di ottobre.