Stash e "The Kolors" a Brugnato 5Terre Outlet Village

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 27 luglio, a partire dalle 21, il palco dell’Outlet Village ospiterà i The Kolors, la band composta da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). I "The Kolors", in heavy rotation, in queste settimane, su tutte le radio, con il singolo “Pensare male” che vede la partecipazione di Elodie, vincitori della quattordicesima edizione di Amici e autori di grandi successi come “Frida (Mai, Mai, Mai)” e “Come le onde”, racconteranno la loro storia artistica, alternando interessanti aneddoti alle note delle canzoni del loro repertorio. I "The Kolors" saranno presentati da Luca Viscardi, conduttore radiofonico di Radio Number One, media partner della rassegna, che trasmetterà la replica dell’evento lunedì 29 luglio, dalle ore 22. Inizio alle 21. Ingresso libero.