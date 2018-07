Spettacolo teatrale "Mondo cane" stasera a Deiva

Cinque Terre - Val di Vara - Nell’ambito della VI^ edizione della Rassegna “Festival Nuove Terre: le Arti in Scena”, che nasce dalla collaborazione dei Comuni di Deiva Marina, Framura, Bonassola e Moneglia con l’Associazione Officine Papage, questa sera in Piazza della Posta a partire dalle 21,30, andrà in scena stasera lo spettacolo “Mondo cane” di Daniele Turconi e Matteo De Blasio, interpretato da Daniele Turconi e Matteo De Blasio alla consolle musicale.

Una tragedia dell’ambizione nell’epoca dell’impossibilità. Più che un monologo, un “non dialogo”, tanto comico quanto spiazzante, nel quale il protagonista, un ragazzo che ha appena terminato l’esame di maturità e vuole fare l’avvocato, usa l’arma della menzogna e intraprende una lotta passiva con gli altri, lasciandosi scorrere addosso una vita imprendibile e crudele. Distante da tutto e da tutti, preso a frustate, da un mondo crudele che non gli appartiene, se ne frega e alza la musica a palla. Perché o si balla o si muore. Lo spettacolo è stato premiato quale miglior drammaturgia e interpretazione durante il Tagad’Off Festival 2016, miglior spettacolo del Treno Fringe Festival 2017 e finalista per il Premio Intransito 2017. Ingresso libero



Sabato 28 Luglio alle 20,30, in località Piazza si terranno i festeggiamenti per la ricorrenza della Festività patronale di Sant’Anna nella frazione di Piazza con S. Messa con processione alle ore 20.30.