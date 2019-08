Spettacoli, bontà tipiche e mercatino per la Notte bianca di Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - Notte bianca a Sesta Godano martedì 13 agosto con i colori e profumi con più di settantaespositori e una miriade di spettacoli. Alle ore 17:00 in piazza Marconi il Biodistretto Val di Vara apre il pomeriggio con laboratori presso il proprio stand. Si prosegue con una degustazione presso lo stand della cooperativa agricola di Levanto intorno alle ore 18:00. Alle 19:00 circa sarà la volta della birra artigianale di Brewing And Co. e di Elisa Lavagnino presso lo stand di Azienda Agricola I PALOFFI. Sempre in piazza marconi saranno localizzate le attività sportive con esibizione di ASD CALCIO 2014 e ASD L'ecole - rispettivamente dalle 18:00 e alle 21:00. Musica dal vivo con Minoli in concerto e il gruppo Gian Maria Simon LOW FLUEL presso il Bar U CANTU e ALPINO. Alle 21:45 presso il Bar Sport invece si svolgerà la Gara di Pesto al Mortaio che vede coinvolte in giuria le due simpaticissime giurate Gabriella Molli ed Emilia Petacco. A seguire sarà premiata la Frazione del Cuore 2019. In via roma attività commerciali aperte e creatività con il mercatino degli hobbisti e dei creativi del proprio ingegno. Non mancheranno spazi per la buona cucina made in val di vara e occasioni di degustazione. Alle ore 17:00 laboratorio per bambini con il Bibliobus di Ezechiele 36, alle ore 19:00 musica di strada con STOMPBOX e ancora spettacoli di burattini a cura di Officine Teatro Karabosse, PinkoBolle, Magia, trampolieri e... molto altro ancora. Dalle 22 discovia in prossimità di Pizzeria68' con MDM staff - Roberto Geo Cerchi. L'aia della corte - ribattezzata per l'occasione AIA DEL BENESSERE - offrirà alloggio a operatori olistici, produttori del settore. Dalle ore 16:00 discussioni e dibattiti fra cui ricordiamo in particolare Lella Canepa di Associazione Erbando con l'intervento "Erbe di campo, campa con le erbe" riguardo le erbe spontanee della Val di Vara. La serata prosegue fino a tarda notte con esibizione di THE NAMELESS e Spettacolo di Mangia Fuoco. Come ogni anno il desiderio è anche quello di dare spazio ad associazioni che si occupano di problematiche sociali importanti. Quest'anno fra le associazioni onlus che hanno accolto la Call del Comune di Sesta Godano: Il Rifugio Sherwood di Genova, che si occupa di animali maltrattati; i Bimbi di Padre Dionisio e Real Flowes - che hanno fra i propri scopi la tutela e la raccolta fondi per l'infanzia - e infine l'associazione Antiviolenza Donne.