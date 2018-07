Spaventapasseri, giro delle cantine e solidarietà

A Groppo di Sesta Godano, un appuntamento ormai entrato nella tradizione.

Cinque Terre - Val di Vara - Appuntamento a domenica 29 luglio a Groppo di Sesta Godano per la sesta edizione di 'Groppo e gli spaventapasseri'. A partire dalle ore 17:00 sarà possibile percorrere un itinerario di degustazione di produzioni tipiche locali dislocate lungo il borgo e "accompagnati" dagli spaventapasseri disposti lungo il percorso. L'accesso al paese dal bivio sulla strada provinciale 566, località BIVIO-PONTE, sarà consentito grazie ad un servizio gratuito di bus navetta. Il servizio sarà effettuato dalle ore 16:30 fino al termine della manifestazione, previsto indicativamente per le ore 22:00 circa. Il giro delle cantine sarà aperto alle ore 17, con una semplice cerimonia alla presenza delle autorità convenute.



Durante la giornata non mancheranno occasioni per conoscere le tradizioni locali e momenti di

animazione. Nelle cantine del paese, identificate da nomignoli e soprannomi in uso a Groppo in passato per identificarne i vecchi proprietari, verranno offerti i principali prodotti enogastronomici della Valle, mentre fisarmoniche e canti popolari allieteranno il percorso.



Dalle ore 18 fino alle ore 19 si terrà una dimostrazione di pesto al mortaio alla quale potranno

partecipare i presenti. L’evento si inserisce nel contesto del Progetto di candidatura del pesto

genovese al mortaio, come patrimonio mondiale dell’UNESCO. Parteciperà alla giornata anche

l’autrice Lorenza Zannoni che ha da poco pubblicato un racconto sugli spaventapasseri. La manifestazione si caratterizza per la notevole sostenibilità ambientale. Infatti non è presente

alcun significativo inquinamento acustico e luminoso, fumi di scarico delle auto e produzione di

rifiuti. Il costo del biglietto è di 12 euro per persona, comprende il percorso di assaggi e degustazioni lungo il borgo. Il servizio navetta è invece gratuito.



La manifestazione Groppo e gli spaventapasseri ha devoluto parte dei ricavi per contribuire ad

opere di beneficienza. Se Groppo può vantare in ambito provinciale il titolo di “Capitale degli

Spaventapasseri”, in centro Italia vi è Visso, un’altra comunità locale, simile per caratteristiche e vocazione del territorio a quella di Groppo. Visso ha subito forti danni durante gli eventi sismici che hanno ripetutamente sconvolto l’Italia centrale. Groppo e Visso, legate dalla tradizione dello spaventapasseri, hanno iniziato subito ad intrattenere legami e una fitta corrispondenza, che ha portato a devolvere la somma raccolta durante la manifestazione degli spaventapasseri al parziale riassetto di un’aula informatica all’interno della scuola. Durante l’edizione di quest’anno saranno serviti i salumi di Visso in abbinamento a prodotti di panificazione locale. La Proloco di Visso è stata invitata a partecipare, purtroppo alcuni impedimenti non hanno permesso ad oggi questo incontro. Si allega comunicazione del Presidente della Proloco di Visso.



COME ARRIVARE A GROPPO.

Dalla A12, uscite autostradali Borghetto/Brugnato da La Spezia, oppure Carrodano/Levanto da

Genova. Usciti dall'autostrada si procede in direzione Varese Ligure. Oltrepassato il bivio per

Sesta Godano e la galleria, si svolta a destra in direzione Groppo, procedendo lungo la vecchia

provinciale fino al Bivio/ponte da cui partiranno le navette.