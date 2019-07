Sesta Godano, espone Giampaolo Campana

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue alla scuola 'Borrotzu' di Sesta Godano, in Piazza Marconi, la mostra IF di Carlo Piagentini, evento nel quale mercoledì 1 agosto alle 10.00 inaugura la mostra pittorica 'I can', di Gianpaolo Campana. Giampaolo nasce a Seriate il 12 marzo del 1961. A vent'anni inizia a dipingere e a realizzare le sue opere che raffigurano in genere i temi dell'amore e della natura. L'impegno nel lavoro non ruba tempo all'arte, infatti continua a coltivare la sua passione. Alla morte della madre, avvenuta nel 2008, si trasferisce a Vezzano Ligure dove avvia un'azienda agroalimentare biologica. Attualmente a seguito di un evento avverso che lo ha gravemente colpito è ospite della struttura sociosanitaria del Sacro Cuore di Brugnato. Qui ha ripreso a dedicarsi alla pittura. La mostra sarà aperta il sabato e la domenica successivi all'inaugurazione dalle 21 alle 23 e, fino al 7 agosto, nel medesimo orario, in occasione di eventi serali in piazza o in paese.