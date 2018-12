Sesta Godano e...l'aperipresepe

Cinque Terre - Val di Vara - Adagiati sulle alture o nascosti nel fondo delle Valli i borghi da presepe di Sesta Godano sono perle incastonate nel verde della valle da scoprire e conoscere. Tanta la storia passata sul territorio e tante sono le leggende e le tradizioni da scoprire e assaporare. Quest'anno Sesta Godano dedica un weekend ai suoi presepi. Si parte il venerdì 28 dicembre alle 18.00 con il primo giro nei presepi del territorio alla scoperta dei #borghidapresepe di Sesta Godano. La partenza con auto propria è fissata da Piazza Marconi a Sesta Godano per la visita al presepe di Sesta Godano, Airola e Pignona, dove oltre al presepe sarà preparato un apericena di Natale dalla popolazione, per augurarci buone feste e stare in compagnia. Nell'occasione sarà possibile visitare l'antica Plebs Robiana, attestata per la prima volta nel XI secolo e oggi nelle sue forme settecentesche e prendere visione del presepe. A seguire sarà la volta del Santurio di Nostra Signora di Airola, luogo di apparizione mariana fortemente radicato nell'identità locale. Infine la visita al presepe "immagini dal passato" di Pignona, esposto per tutto il periodo natalizio all'aperto e lungo il borgo. Il presepe realizzato con materiale di recupero racconta attraverso immagini e raffigurazioni la vita dei borghi della valle, le professioni e le tradizioni di un tempo.

Per la visita ai presepi e ai borghi si parte con auto propria da piazza marconi alle ore 15:00. Info al 3202142908.