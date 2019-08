Sergio Muñiz in concerto a Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Sergio Muñiz, artista poliedrico, cantante, musicista attore e grande amico di Bonassola e del territorio rivierasco si esibirà questa sera sul palco della Piazza Centocroci alle 21. Un concerto gratuito che allieterà la serata bonassolese. Nasce a Bilbao il 24.09.1975, secondo di tre fratelli. Non è mai stato un bravo studente, così inizia a 16 anni a lavorare nel negozio ortofrutticolo di famiglia. Rimane in Spagna fino al 1995, anno in cui si trasferisce in Italia, paese che diviene la sua seconda casa, dove intraprende la carriera di modello. Gli inizi non sono facili; per i primi 2-3 anni si occupa un po’ di tutto, facendo dal barman al ragazzo immagine, finchè non riesce ad affermarsi come modello professionista. Dopo una notevole carriera nella moda e la pubblicità, nel 2004 partecipa all’Isola dei Famosi, da cui esce vincitore. E’ qui che la sua vita cambia radicalmente poichè la fama gli permette di far diventare una professione quello che fino ad allora era stato un semplice hobby: la recitazione.



Inizia così la sua attuale carriera, quella di attore. Dopo il programma che lo ha reso famoso, Sergio infatti inizia a dedicarsi alla recitazione a tempo pieno, sottoponendosi ad una dura preparazione che gli consente di ottenere il suo primo ruolo, quello di protagonista ne “La signora delle camelie”. Si susseguono altri lavori: una parte ne “I Borgia” fortunato film spagnolo per il cinema; il ruolo di presentatore nel “El traidor”, programma spagnolo; il ruolo di protagonista in “I giorni perduti” ; fiction come “Io non dimentico”e “Terapia d’urgenza”; ancora cinema con “Brokers eroi per gioco” . Intraprende una esperienza musicale, con il primo singolo “La Mar” che anticipa l’album. Che esce il 4 diciembre 2009. In seguito l’esperienza musicale le verrà utile a l’0ra di affrontare il musical ” The FullMonty” con il quale riprende a girare l’Italia in tour teatrali, in seguito con la commedia ” TRES ” regia di Chiara Noschese.