Serata latina, al Divina un venerdì sera di balli sfrenati

Cinque Terre - Val di Vara - Domani sera, venerdì 9 Febbraio, nuovo appuntamento con "L'impronta latina", una serata che ormai è un must del weekend in provincia. A ritmi di salsa, bachata, kizomba si balla Divina disco Club di Bottagna con inizio alle 22 con uno uno stage gratuito di bachata, per poi prendere il via alle danze con la musica programmata da Maurino dj. L'ingresso alla serata è di 7€ con drink incluso (inizio alle 22.30). Balli, animazioni, percussioni live e tanto divertimento. E come sempre a mezzanotte cornetti caldi per tutti. Anche il Divina ha il suo Carnevale e chi verrà vestito avrà il diritto di partecipare alla lotteria che avrà per premio un paio di scarpe da ballo, offerte da Wish Dance Versilia.