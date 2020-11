Senza celebrazioni pubbliche, ma a Manarola non si rinuncia al Presepe

Cinque Terre - Val di Vara - Cosa ne sarà del Presepe di Mario Andreoli a Manarola in questo 2020? A poco meno di un mese dalla tradizionale inaugurazione, programmata come di consueto per l'8 dicembre, fervono i preparativi che porteranno ad ammirare il Presepe più grande del mondo come avviene da sessant'anni. Non ci saranno le celebrazioni pubbliche che negli scorsi anni raccoglievano migliaia di visitatori e, probabilmente, le sagome che si accenderanno sulla collina saranno in numero inferiore rispetto agli anni precedenti ma l’impegno che la sezione CAI della Spezia sta mettendo a disposizione dei ragazzi dell’ 'Associazione amici del Presepe di Mario Andreoli' è sempre il medesimo.



Muovendosi nel massimo rispetto delle disposizioni anti-Covid, i volontari del Cai sono presenti per garantire che la tradizione prosegua e tutti possano godere dello spettacolo che anche quest’anno sarà proposto: "La speranza che le chiusure propedeutiche al contenimento del contagio possano attenuarsi nel periodo natalizio, grazie all’impegno che tutti stiamo profondendo, ci potrebbe regalare un bel dono di Natale. Da oggi, a causa dell’inasprimento dei provvedimenti che hanno portato alla chiusura tra comuni , non potremo più continuare nella collaborazione ma, ne siamo certi, l’Associazione amici del Presepe saprà svolgere il proprio compito nel miglior modo possibile".