Scopri la Val di Vara. La storia di Palazzo Giustiniani

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il viaggio alla conoscenza della Val di Vara in compagnia della rubrica settimanale "Scopri la Val di Vara". Il testo è consultabile qui.

Il viaggio prosegue alla conoscenza della Ceparana nascosta, lontana dallo stereotipo di una cittadina nata in epoca recente. Lo studioso di storia locale Ubaldo Formentini tornerà alla

Boaceas romana posta lungo l'asse viario che partendo da Luni conduceva al nord della penisola. Parleremo anche della abbazia fondata con ogni probabilità da Venanzio, vescovo di Luni e santo, del castello diventato palazzo grazie alla famiglia genovese dei Giustiniani che un felice matrimonio fanno pace dopo anni di scontro con i ceparanesi contribuendo a far crescere e prosperare il piccolo borgo diventato nei secoli una cittadina economicamente florida.