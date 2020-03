Sciacchetrail 2020 sarà un viaggio virtuale nelle eccellenze e nei saporti

Cinque Terre - Val di Vara - Se c’è una lezione importante appresa dopo cinque anni di Sciacchetrail, a contatto con centinaia di trail runner da tutto il mondo, è che la corsa in natura su lunghe distanze, inevitabilmente, conduce a scoprire e a contare su sé stessi, sulla propria capacità di reagire alle difficoltà e, sebbene si affronti da soli, a trovare nel vicino la forza ed il sostegno per tagliare un traguardo che sembrava irraggiungibile. In sostanza si continua ad essere un trail runner ad ogni latitudine del mondo, anche quando non si corre. I valori della corsa in natura, come il rispetto per l’ambiente e le comunità ospitanti, persistono nella vita di tutti i giorni perché sono universali e più che mai utili, oggi, in un mondo in emergenza sanitaria che sembra aver smarrito il senso delle cose: l’ascolto della natura, dei suoi ritmi. La non replicabilità di certi luoghi. Il diritto a vivere in un ambiente in salute, ormai il vero lusso della nostra epoca. Un patrimonio universale che attraversa lo spazio ed il tempo, nell’attesa che tutto torni alla normalità. Anzi meglio di prima.



Dopo aver ricevuto centinaia di messaggi di affetto e vicinanza abbiamo deciso di ribaltare il punto di vista su questo momento difficile. E come? Non rinunciando a tutte le cose belle di Sciacchetrail. Nei giorni 27 e 28 marzo 2020, date in cui avrebbe dovuto svolgersi la 6^ edizione, porteremo il “vino, la corsa, la comunità, la bellezza del paesaggio, la creatività e la gioia” in rete, lanciando una call to action attraverso un’edizione virtuale, rivolta ai runner, agli organizzatori, agli sponsor tecnici e locali ed ai volontari: tutte le anime che hanno contribuito a rendere così speciale questo ultratrail con partenza e arrivo a Monterosso. Virtual Sciacchetrail si svolgerà sui profili social della gara e su quelli della Pro Loco Monterosso, compagna da sempre di questa straordinaria avventura insieme all’ASD Cinque Terre e a Cinque Terre Trekking. Per sentirsi sempre parte della tribù Sciacchetrail, divertirsi, emozionarsi ancora. Condividendo i nostri e i vostri momenti più significativi, coinvolgendovi da casa in tante attività alla scoperta del paesaggio e delle sue eccellenze. Un promemoria per coloro che vorranno tornare a correre sui sentieri delle Cinque Terre quando questo momento difficile sarà passato, per rigenerarsi in un paradiso dell’outdoor lontano dalle banalizzazioni del turismo di massa.



COME SI PARTECIPA AL VIRTUAL SCIACCHETRAIL

Segui il programma per condividere i tuoi contenuti e partecipare alle attività sui Profili Instagram e Facebook di Sciacchetrail e di Pro Loco Monterosso. Usa sempre il tag @Sciacchetrail e @ProlocoMonterosso e gli hashtag #virtualsciacchetrail #sciacchetrail #prolocomonterosso per condividere i tuoi contributi



Venerdi 27 Marzo 2020

ore 16 STORIES of WINE Un tutorial alla scoperta del Vino DOC Cinque Terre, e delloSciacchetrà, a cura della sommelier Yvonne Riccobaldi (A piè du Campu) e altre attività.



RACE KIT VIRTUALE Prepara il tuo race kit come se il giorno dopo dovessi prendere parte alla gara. Stampa il pettorale (design by Paco Gentilucci) e scrivi il tuo nome (il pettorale ti verra’ inviato in allegato alla newsletter), fai una foto di tutto il materiale e condividilo con il tag @sciacchetrail



Sabato 28 Marzo

ore 7:30 "3.2.1 Virtual Sciacchetrail 2020" abbia inizio! Partenza Gara Virtuale da Piazza Social Belvedere | count down inizio gara con Lucio De Battè speaker ufficiale di Sciacchetrail dalla finestra di un carruggio di Manarola. Condividi i momenti più belli ed emozionanti del tuo Sciacchetrail e taggaci dalle 7.30 alle 17.30



ore 16 Stretching con officina posture home edition

ore 17:30 Chiusura Cancello

ore 12 Pasta Party virtuale a cura team social Proloco Monterosso



PER TUTTA LA GIORNATA Playlist Virtual Sciacchetrail a cura Van Gunter DJ, Zodda Dj

Prima e durante #VirtualSciacchetrail la Pro Loco Monterosso organizzera’ tutte queste iniziative social



ore 21.00 Lancio di“LAB-SCIACCHETRAIL crea il tuo pettorale per il VIRTUAL-MINI SCIACCHETRAIL“. Colora il tuo pettorale con spezie e pasta, scegli il tuo numero di gara, scatta una foto condividila e taggaci (attività per bambini) #virtualminisciacchetrail



ore 10 Lancio contest, Sabato 28 marzo dalle 7.30 alle 17.30 “stendi le tue t-shirt SCIACCHETRAIL” scatta una foto condividila e taggaci



ore 14 “APERI SCIACCHETRAIL”Scattati una foto alle 19 con bicchiere di vino Cinque Terre (se lo hai) ma soprattutto sfoggia il tuo outfit da atleta



ore 21<<“Virtual Pasta Party "Lasagne al pesto per tutti - video tutoriale" delle famose Lasagne al Pesto made in Sciacchetrail con Tarter Chef, in collaborazione con Pesto Baicò: scatta una foto alle tue lasagne taggaci e condividila domani alle 12 #sagravirtuale #virtualpastapartysciacchetrail



Carica le tue foto “Lasagne al pesto per tutti” #sagravirtuale #virtualpastapartysciacchetrail #prolocomonterosso