Sabato di cabaret in piazza a Levanto con Sergio Sgrilli

Cinque Terre - Val di Vara - Il comico Sergio Sgrilli sarà il protagonista della serata di cabaret in programma a Levanto sabato 29 dicembre, alle ore 21, all’interno della tensostruttura allestita per le festività natalizie dal Comune e dalla Pro Loco. L’artista toscano porterà in scena lo spettacolo “20 in poppa”. La prevendita dei biglietti si effettua presso i due esercizi commerciali locali “Multycart”, in via Garibaldi, e “La nicchia”, in corso Italia.