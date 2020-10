Rlv lancia una campagna 'emozionale' per l'uso della mascherina

Cinque Terre - Val di Vara - RLV La Radio a Colori ha immaginato un'iniziativa multipiattaforma (via radio e sui social) anti contagio, una sorta di "gioco emozionale". "Con il prezioso aiuto del noto fotografo Hans Visser, che si firma Hanimages - spiegano dall'emittente rivierasca -, una serie di selfie iniziali dimostrano che le emozioni "bucano" la mascherina e raggiungono comunque gli altri; la mascherina non limita le nostre relazioni sociali e non compromette la nostra identità o gli stati d'animo, quali che essi siano: allegria o tristezza, entusiasmo o melanconia, preoccupazione o fiducia".



La campagna inizierà venerdì 16 ottobre a mezzogiorno. Ai soggetti iniziali, oltre ad altri scatti di Hanimages, si aggiungeranno i selfie che manderanno gli ascoltatori e gli utenti social alla pagina Facebook RLV La Radio a Colori; saranno invitati a farlo tramite post sui social e spot radiofonici. Si potrà, dietro la mascherina, ridere o sorridere, stupirsi od emozionarsi, essere pensierosi o innamorati... e i più espressivi tra coloro che invieranno il proprio selfie diventeranno protagonisti della campagna di responsabilità sociale di RLV La Radio a Colori: "Ferma il Virus, non le Emozioni".





IL TESTO DELLO SPOT RADIOFONICO (in onda da Venerdì 16 Ottobre)

"Ferma il Virus, non le Emozioni": Io sono allegro (il tono è sempre di conseguenza), tu sei triste, egli è arrabbiato, noi siamo entusiasti, voi siete pensierosi, essi sono sereni". Tutte le emozioni sono possibili, anche indossando la mascherina. Facciamo un gioco: fatti un selfie con la mascherina, esprimendo uno stato d'animo, e poi mandaci la tua foto via Messenger alla nostra pagina Facebook RLV LA RADIO A COLORI, con il tuo nome di battesimo e il tuo stato d'animo. I più espressivi diventeranno protagonisti della campagna di responsabilità sociale di RLV La radio a Colori. "Ferma il Virus, non le Emozioni" con RLV!

