Riomaggiore, una sala prove per i Grandi&Fanti

Cinque Terre - Val di Vara - Inaugurata a Riomaggiore la sala prove della band Grandi & Fanti. La sala è situata all’interno del vano dell’ascensore che collega il piazzale della chiesa a via De Gasperi ed è stata messa a disposizione della band ,che ha provveduto ad allestirla per renderla idonea ad ospitare prove musicali. "Uno spazio indispensabile per garantire ai Grandi & Fanti la possibilità di continuare a portare avanti, con impegno e passione, un lavoro fondamentale per la comunità. Siamo orgogliosi di poter sostenere questo progetto che mira a diffondere la nostra cultura attraverso canzoni dialettali, con il coinvolgimento sempre maggiore delle nuove generazioni", commentano da Palazzo civico.



Così dalla band: "Desideriamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obbiettivo: il Comune Di Riomaggiore, che ci ha messo a disposizione il locale e oggi era presente all’evento con la sindaca Fabrizia Pecunia; tutti coloro che durante il folk festival ci hanno sostenuto con l’acquisto di una maglietta o un’offerta: è grazie alla cifra raccolta che abbiamo potuto finanziare i lavori e l’arredamento della sala; il Comitato Sagra dell’Uva, che ci ha donato il mixer professionale; tutte le altre istituzioni e associazioni che in questi anni con i loro finanziamenti ci hanno permesso di acquistare il resto dell’attrezzatura: Comune Di Riomaggiore, Parco Nazionale delle Cinque Terre, Fondazione Carispezia, Associazione Culturale Riomaggioresi Nel Mondo; Giovanni Fazioli per aver realizzato l’impianto elettrico; il casato dei Matioli per i tappeti. E infine il nostro Francesco, che con la sua competenza e la sua maestria, oltre al valido aiuto di Simone, Giordano e Maurizio, ha reso possibile qualcosa che sembrava improbabile: la trasformazione di un grezzo vano di cemento in una confortevole sala prove. Che ci auguriamo di poter iniziare a usare al più presto: abbiamo tanti pezzi nuovi, non vediamo l’ora di provarli e farveli ascoltare!”