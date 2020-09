Rinviata la presentazione della statua stele ritrovata a Levanto

Cinque Terre - Val di Vara - È stata rinviata a data da destinarsi la presentazione del ritrovamento della scheggia di una statua-stele in arenaria risalente all’Età del rame rinvenuta recentemente lungo un sentiero sul Monte delle Forche, a Levanto.

L’ordinanza di contenimento del virus emanata dalla Regione Liguria per evitare gli assembramenti ha fatto saltare l’appuntamento che era previsto per sabato 26 settembre, alle ore 20.30, in piazza della Loggia, con una serata interamente dedicata a quello che viene considerato un evento di grande interesse per l’archeologia ligure.