Riapre la biblioteca ma i libri riconsegnati vanno in quarantena

Cinque Terre - Val di Vara - La Biblioteca civica di Levanto riapre dal 29 giugno. Per questo primo periodo l’orario di apertura sarà ampliato a 46 ore settimanali, con i seguenti orari: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato 9-13; 14-18. Giovedì 9-13; 14.16.

Per il momento gli utenti non potranno accedere ai locali. i libri saranno consegnati e ritirati presso un apposito banchetto, provvisto di gel igienizzante, posizionato all’esterno della biblioteca. E' obbligatorio presentarsi muniti di mascherina. Sarà attivo il servizio di prestito bibliotecario e di riconsegna esclusivamente su appuntamento telefonico al numero 0187 80 22 56. Si segnala che tutti i libri che saranno riconsegnati dai lettori verranno sottoposti ad uno specifico protocollo di quarantena, secondo le linee guida ministeriali, prima di ritornare.