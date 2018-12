Quelle cassette che incorniciano il presepe della chiesa dell'Assunta

Cinque Terre - Val di Vara - Un presepe ricavato con l’ausilio delle cassette di legno per la frutta, che siamo normalmente abituati a vedere nei mercati e negozi dei nostri paesi, collocato all’interno della millenaria Chiesa di Nostra Signora dell’Assunta nella Parrocchia di S. Maria, santuario noto e molto caro ai deivesi, situato in località Piani della Madonna di Deiva Marina. Costituito da tanti piccoli scrigni che si aprono ai visitatori svelando il proprio contenuto di figure e scene di vita agreste, il presepe è stato realizzato dai parrocchiani secondo i più tradizionali dettami, ma scegliendo questa insolita cornice povera che valorizza il significato cristiano della rappresentazione. In questa piccola chiesina, aperta solo pochi giorni all’anno in occasione della festività patronale di Ferragosto e nella S. Notte di Natale o in occasioni particolari quali matrimoni e battesimi, ogni anno si ricrea un’ambientazione diversa e originale, ma sempre rispettando la tradizione religiosa o ligure nelle tappe cardine della Natività di Gesù, un tocco innovativo utilizzando spesso materiali poveri e di recupero. Il presepe si potrà visitare in occasione della Messa di Natale del 24 Dicembre, con inizio alle 24.