Quel lembo di Toscana affacciato sul fiume Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Il viaggio all'interno della Val di Vara ci porta questa settimana alla conoscenza della antica pieve di Sant'Andrea di Castello a Montedivalli, in Comune di Podenzana ma geograficamente in Val di Vara. Curiosamente un lembo di Toscana penetra in Liguria incuneandosi fra i Comuni di Bolano e Calice al Cornoviglio con numerosi piccoli borghi che nel loro complesso formano Montedivalli formando una sorta di enclave in terra ligure. In questo territorio ricco di storia, capace di regalarci ancora molte sorprese, si trova la pieve di Sant'Andrea, costruita su un preesistente edificio del V-VI secolo, collocata su una collina che domina il fiume Vara. La caratteristica geologica del terreno, particolarmente instabile e argilloso, ha cagionato all'edificio nel corso dei secoli danni notevoli che hanno rischiato di minarne la stabilità stessa. Fortunatamente nel Duemila un provvidenziale risanamento ha consentito non solo di salvare l'edifico ma al tempo stesso di recuperarne le caratteristiche originarie.