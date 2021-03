Quaratica, nuovo appuntamento con "Scopri la Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - L'appuntamento settimanale con la rubrica "Scopri la Val di Vara" sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it è dedicato questa volta al piccolo borgo di Quaratica in Comune di Riccò del Golfo. Diviso in tre nuclei, si sviluppa attraverso un complesso sistema di archi,

gallerie e volti che ne fanno un qualcosa di unico e particolare.

Il calo demografico comune ad altri borghi della Val di Vara ha determinato il venir meno dell'originario tessuto sociale con la perdita ormai definitiva del dialetto che mostra particolarità interessanti rispetto alle parlate dei paesi vicini.

Forte è stato in passato il legame con le Cinque Terre e in particolare con Riomaggiore: nel secolo scorso si è assistito al fenomeno del frequente acquisto di boschi e terreni da parte di abitanti di questo conosciutissimo centro e non sono mancati neppure matrimoni fra gente di

Quaratica e di Riomaggiore.

Nell'articolo si fa cenno infine alla banda musicale locale che ebbe nel

breve periodo di vita molti riconoscimenti pubblici. La guerra, con il

richiamo alle armi di buona parte dei componenti, fu la causa principale

della fine di questa singolare esperienza.