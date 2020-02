Quando i liguri apuani furono deportati nel Sannio. Lo speciale di Geo&Geo

Cinque Terre - Val di Vara - Mercoledì 19 febbraio attorno alle 18, salvo variazioni di programma, la trasmissione Geo&Geo di Rai3 metterà in onda un interessante documentario dal titolo "I Liguri di Circello" realizzato da Valter Torri. Circello è un Comune dell'Alto Sannio in provincia di Benevento al confine con il Molise, noto come il paese della deportazione dei Liguri

Apuani avvenuta fra il 181 e 180 avanti Cristo. I romani trasferirono coattivamente in questi luoghi secondo Tito Livio 47mila persone prelevate verosimilmente dai villaggi della Val di Magra, dell'area apuana, dell'Alta Versilia e della Garfagnana. Si trattò di una azione pianificata dal Senato romano volta all'assoggettamento di quelle popolazioni che dovevano servire come manodopera a buon mercato nel territorio già abitato dai Sanniti.



Nel documentario sono intervistate numerose persone residenti nel territorio di Circello testimoni di questa storia millenaria. Sullo sfondo il Regio Tratturo Pescasseroli - Candela che passa accanto alla colonia creata per i Liguri e nota come la città di Bebio, da uno dei consoli che operarono la deportazione. Il titolo "I Liguri di Circello" dato alla pellicola non è casuale vuoi per i luoghi che ancora ricordano gli Apuani che per il fenomeno millenario della transumanza riconosciuto come patrimonio dell'Unesco. Nella foto il castello di Circello restaurato alcuni anni orsono che domina la parte antica del borgo.