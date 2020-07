Più forte del Covid, torna "Monterosso un mare di libri"

Cinque Terre - Val di Vara - Monterosso un mare di libri "batte" l'emergenza Covid-19. Lo fa garantendo la sua quarta edizione nello splendido molo del borgo delle Cinque Terre con grandi nomi al seguito: Cottarelli, Cacciari, Rampini e Massari solo per citarne alcuni.

Il meglio della letteratura in circolazione, un'occasione per tornare alla normalità per una delle poche manifestazioni in programma a causa dell'emergenza in tutto il territorio provinciale. Una serie di eventi che richiamano spettatori anche da fuori provincia e che ha fatto muovere sia i cittadini che gli operatori: molti di loro ospiteranno gratuitamente gli scrittori della rassegna.

La presentazione si è tenuta questa mattina alla Mediateca regionale di Via Firenze e a fare gli onori sono stati lo scrittore e giornalista Marco Ferrari e il sindaco di Monterosso Emanuele Moggia.



"Monterosso un mare di libri arriva alla quarta edizione - ha esordito Ferrari - ed è il salotto buono delle Cinque Terre e fortunatamente, per noi, quando offriamo il borgo ai nomi di grido accettano. Il livello di accoglienza e l'attrazione per questo territorio sono buoni, siamo riusciti così a creare una rassegna di grande valore, forse la principale di tutta la provincia. Apriamo martedì 7 luglio con Carlo Cottarelli, già presente due anni fa, che aveva portato un numero alto di presenze: seicento persone. Abbiamo un luglio importante con Federico Rampini che presenta il suo "Oriente e Occidente. Massa e individuo", poi Francesco Occhetta uno studioso di civiltà cattolica che parlerà delle politiche del popolo. Ci sarà anche Massimo Cacciari che presenterà "Il lavoro dello spirito" edito da Adelphi. Abbiamo aggiunto una data in più rispetto agli anni precedenti e i nomi a disposizione sono tanti: Giampaolo Simi che presenterà "L'estate di Piera" scritto con Piera Degli Esposti, Paola Servente, Alberto Cippelli che presenterà "Il convento dei Cappuccini di Monterosso al mare quattro secoli di devozione, comunità e cultura nelle Cinque Terre" e sarò p, Paola Servente di Radio Babboleo che presenterà "Il problema è che mi piaci" dedicato ai giovani. Concludiamo con la scienza assieme Paolo Ferri che presenta "Il cacciatore di comete" e lo sport con "O vinci o impari" di Stefano Massari che è di origine monterossina. Lui è il coach di Berettini, il numero 9 della classifica mondiale di tennis".



All'interno della rassegna ci sarà anche spazio per il suo creatore, Marco Ferrari, che presenterà "L'incredibile storia di Antonio Salazàr, il dittatore che morì due volte". "Il libro sta per uscire - racconta Ferrari facendosi scappare una battuta - ho chiesto al sindaco se fosse possibile e mi ha detto di sì. Questa storia sta riscuotendo grande successo, anche all'estero e in Portogallo dove la dittatura di Salazàr durò per quarant'anni".



Monterosso un mare di libri non sono solo presentazioni. "E' un dovere della politica - ha spiegato il primo cittadino Emanuele Moggia - offrire le occasioni giuste alla popolazione e a chi vuole conoscere un territorio. In tempi difficili come questi è necessario permettere di arricchire spirito e mente. Tutti hanno capito il valore di iniziative come questa. Se diamo le opportunità giuste le persone si responsabilizzano. Ne abbiamo avuto conferma quando sia privati che operatori hanno messo a disposizione le loro case e le proprie strutture, gratuitamente, agli ospiti. Molti di loro andranno al convento dei cappuccini. Ci ha colpito molto il gesto del proprietario della villa nei pressi del Gigante di Monterosso che si è messo a disposizione per ospitare Cacciari, lo stesso vale per Porta Roca che ospiterà gratuitamente Livi. In questa fase complessa fa piacere che ognuno cerca di valorizzare luoghi come questi, anche Chiara Ferragni e Fedez lo hanno fatto a modo loro. Monterosso è orgogliosa della rassegna e della risposta che tutta la cittadinanza ha e saprà dare".



Per tutti i 13 eventi verranno adottati distanziamento sociale e tutte le misure di sicurezza per il contenimento del coronavirus: misurazione della temperatura, posti a sedere limitati. "La macchina organizzativa - conclude il sindaco - è ancora in moto. Ma sarà una rassegna che cercherà di ospitare tutti in totale sicurezza".





Il programma completo della quarta edizione di “Monterosso: un mare di libri” 2020

MARTEDI 7 LUGLIO ore 21,30

CARLO COTTARELLI

Presenta “Pachidermi e pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere”

Feltrinelli

Interviene Emanuele Moggia



VENERDI 10 LUGLIO ore 21,30

ANNA BALZARRO

presenta

“Un anno a giugno”

Dei Merangoli editrice

e

RENATO FREZZA

presenta

“Il nettare dei colli”

Youcanprint

Interviene Danilo Francescano



VENERDI 17 LUGLIO ore 21,30

FEDERICO RAMPINI

presenta

“Oriente e Occidente. Massa e individuo”

Einaudi



LUNEDI 20 LUGLIO ore 21,30

FRANCESCO OCCHETTA

presenta

“Le politiche del popolo. Volti, competenze e metodo”

San Paolo Edizioni

Interviene Emanuele Moggia



MERCOLEDI 22 LUGLIO ore 21,30

MASSIMO CACCIARI

Presenta

“Il lavoro dello spirito”

Adelphi

Interviene Luca Basile



VENERDI 24 LUGLIO ore 21,30

GIORGIO PAGANO

Presenta

“Un mondo nuovo, una speranza appena nata. Gli anni Sessanta alla Spezia e in provincia”

Edizioni Cinque Terre

Interviene Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria



GIOVEDI 30 LUGLIO ore 21,30

GIANNI CIOFANI

Conferenza

“La medicina del futuro: dalla terra allo spazio”







VENERDI 31 LUGLIO ORE 21,30

GIAMPAOLO SIMI

presenta

“L' estate di Piera”

(Scritto con Piera Degli Esposti)

Rizzoli

Interviene Gabriella Tartarini



VENERDI 7 AGOSTO ore 21,30

LA NOTTE DEL FADO

MARCO FERRARI

presenta

“L’incredibile storia di António Salazar, il dittatore che morì due volte”

Laterza

Esibizione del Quartetto Barimar: omaggio a Amália Rodrigues



VENERDI 14 AGOSTO ore 21,30

PAOLA SERVENTE

“Il problema è che mi piaci”

Newton Compton Editori

Intervengono Emanuela Castello e Fabio Fiori



VENERDI 21 AGOSTO ore 21,15

ALBERTO CIPELLI

presenta

“Il convento dei Cappuccini di Monterosso al mare: quattro secoli di devozione, comunità e cultura nelle Cinque Terre (1618-2018)



VENERDI 28 AGOSTO ore 21,15

PAOLO FERRI

presenta

“Il cacciatore di comete”

Laterza



SABATO 29 AGOSTO ORE 21,15

STEFANO MASSARI

presenta

“O vinci o impari”

Solferino editore

Interviene Giovanni Tortorolo