Pino Petruzzelli porta “Natura & Arte” a Framura

Cinque Terre - Val di Vara - Anche quest’anno il Festival “Nuove Terre – Le arti della scena”, organizzato da Officine Papage con la direzione artistica di Marco Pasquinucci, offre al pubblico di Framura un evento speciale che annuncia e anticipa l’inizio della rassegna, previsto per il 24 luglio. Sabato 6 luglio (piazza della Chiesa in località Costa alle 21.30) Teatro Ipotesi presenta lo spettacolo di Pino Petruzzelli “Natura & Arte”.

“Avrei tanto voluto fare uno spettacolo sulle più belle pagine legate alla natura che avevo letto, le più belle opere d’arte legate alla natura che mi avevano emozionato, le più belle musiche legate alla natura che avevo sentito.” Ha dichiarato l’interprete e autore del progetto. Detto fatto: pagine, immagini, cd minuziosamente raccolti per anni, diventano ora uno spettacolo che Pino Petruzzelli, attore pluripremiato e dalla grande anima, ha deciso di condividere con i suoi spettatori.

Storie di montagne e di piccoli borghi ancora vivi, racconti di vini, di olio, di formaggi e di carne; vecchi marinai e giovani contadini, in un dialogo tra vento e mare. Partiamo insieme per un entusiasmante viaggio capace di unire la bellezza e la forza della natura alla bellezza e alla forza dell’arte. In scena, Richard Bach, Mauro Corona, jean Giono, Gabriel Garcia Marquez, Predrag Matvejevic, Mario Rigoni Stern, Claudio Sabelli Fioretti, Lev TolstoJ, con le musiche di Ludovico Einaudi, Pierangelo Bertoli.