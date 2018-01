Pignone e Campotosto, quando le calamità cancellano le distanze

Cinque Terre - Val di Vara - Bella iniziativa della comunità pignonese, non nuova a gesti di solidarietà. Tutto nasce dagli "Orti di Pignone" edizione 2017, la mostra mercato dei prodotti tipici locali che si svolge a fine agosto a Pignone. D'accordo con il Comune la locale Pro Loco e i gruppi di volontariato che animano i sette stand di degustazione decidono così di destinare una parte del ricavato della manifestazione a favore di un piccolo comune terremotato del centro Italia, fra quelli che solitamente non compaiono sulla stampa o in televisione. Si è parlato a giusta ragione di un grave evento sismico che ha

interessato Marche, Umbria e Lazio senza peraltro parlare dell'Abruzzo. E proprio in Abruzzo si trova Campotosto, un minuscolo comune della provincia dell'Aquila posto a 1400 metri sul livello del mare con poco più di cinquecento

anime davvero coraggiose di abitare a quella latitudine. A Pignone lo accomuna il numero di abitanti e un dramma umano, là un terremoto dagli effetti devastanti, in Liguria una alluvione nel 2011 che non si ricordava da secoli e che ha

lasciato segni profondi nella piccola comunità della Val di Vara al pari di altri centri della valle e delle vicine Cinque Terre. I volontari e la Pro Loco presieduta da Alberto Rossi non hanno neppure dimenticato il terremoto di alcuni anni orsono che ha colpito l'Abruzzo ed il piccolo centro di Assergi gemellato con Pignone.



E così Comune, Pro Loco e volontari hanno pensato bene di chiedere agli amici di Assergi che ogni anno partecipano

agli Orti cosa ne pensassero della cosa e quale potesse essere la comunità con maggiori necessità. Dall'altra parte del telefono hanno segnalato il Comune di Campotosto e così prima il presidente della Pro Loco e poi il sindaco di Pignone Mara Bertolotto hanno contattato il primo cittadino della piccola comunità abruzzese comunicandogli la decisione.

Della vicenda la stampa locale è stata informata solo a cose fatte dopo che Alberto Rossi ha provveduto a inviare il bonifico a Campotosto. Non servirà certo a risolvere i problemi di quella comunità ma almeno a non farla sentire

sola accomunando nord e sud della penisola e piccole realtà, Pignone in Liguria, Assergi e Campotosto in Abruzzo alle quali si aggiunge volentieri Circello, piccolo centro sannita del Beneventano, terra di deportazione degli Apuani,

dove tre anni orsono una alluvione ha portato danni a infrastrutture e a ziende. Anche lì i pignonesi non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza memorie riconoscenti del grande contributo offerto da Comune, associazioni e scuole

di Circello all'indomani della alluvione del 2011.