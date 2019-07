Piano e fisarmonica, il Duo Gardel a Borghetto Vara per 'I Luoghi della Musica'

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 2 agosto alle ore 21.15 a Borghetto di Vara in Piazza Umberto I si terrà un originale concerto intitolato “Russian Music and Astor Piazzolla” con protagonista il Duo Gardel (Gianluca Campi fisarmonica-Claudio Cozzani pianoforte), appuntamento del XXV Festival Provinciale “I Luoghi della Musica”, realizzato con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della Regione Liguria e di Fondazione Carispezia.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e si avvale inoltre del contributo del Comune e della Pro Loco di Borghetto di Vara.

Saranno protagonisti del concerto il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi e il celebre pianista spezzino Claudio Cozzani che formano il Duo Gardel dal 2005 e che presenteranno un originale programma che abbina la suggestione emozionale di capolavori musicali del grande repertorio russo di Tchaikovski, Rachmaninoff, Prokofiev e Kaciaturian con la nostalgia, la passione e il fuoco del tango del grande Astor Piazzolla.

Il Duo Gardel prende il nome dal celebre compositore di tango argentino Carlos Gardel ed è un organico cameristico molto originale dall’efficace e coinvolgente impatto timbrico. Il duo fin dal suo esordio si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica per l’originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni. Il duo ha al suo attivo diverse centinaia di concerti per importanti Associazioni e Festivals internazionali (Teatro Coccia di Novara-Amici della Musica “V. Cocito”, Fondazione Piccinni di Bari, Amici dell’Arte di Forli-Teatro Testori, Amici del Loggione del Teatro alla Scala di Milano, Teatro Rendano di Cosenza, Teatro Forma di Bari,Treviso-Musei d’Estate 2011-Asolo Musica-Veneto Musica, Fondazione Alto Perfezionamento di Saluzzo, Fondazione F.M. Napolitano di Napoli, Festival di Musica Classica di Tossa del Mar, Giardini del Museu d’Art di Girona, Istituto Italiano di Cultura di Stoccarda, Galleria Vlatten-Heidelberg, Castello Horneck- Gundelsheim, Festival Internazionale “Nei Suoni dei Luoghi”, Beethoven Festival Sutri, Pinè Musica Piano Festival e Concerti di Pasqua nella Basilica Sant’Apollinare Nuovo di Ravenna) che hanno sempre riscosso un entusiastico successo. La casa discografica “Il Melograno” Records di Roma ha pubblicato il CD audio “Duo Gardel live” che ha ricevuto grandi consensi. Il Duo Gardel ha partecipato alla trasmissione di Radiotre “Piazza Verdi”, suonando in diretta radiofonica composizioni di Gardel e Piazzolla.

In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Salone Comunale sempre in Piazza Umberto I . L’ingresso al concerto è libero.

Il programma generale del Festival Provinciale “I Luoghi della Musica” 2019 è consultabile su www.iluoghidellamusica.onweb.it e www.ensemblehyperion.com

Per informazioni telefonare ai numeri 0187560298 - 3398013956