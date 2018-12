Per gli ospiti della residenza Padre Semerara c'è il Teatro della Fonte

"I braccini colti" per portare qualche ora di svago a Monterosso.

Cinque Terre - Val di Vara - Il "Teatro della Fonte A.P.S" sarà di nuovo in provincia della Spezia con un' iniziativa culturale e sociale. Ad agosto di quest'anno aveva infatti gìà presenziato , in collaborazione con la consulta femminile del capoluogo ligure, prima al Premio Portovenere Donna e piu' recentemente, in occasione della Giornata Nazionale Contro la Violenza Sulle Donne tenutasi presso il Salone del Palazzo della Provincia lo scorso novembre . In queste due circostanze presento' in scena alcune brevi anteprime e "stralci di repertorio", tratti dalle sue ultime produzioni teatrali nazionali, interpretate dall' attrice Irene Elisa Parenti e dirette dal regista Lorenzo Micoli.



ll prossimo 30 dicembre alle ore 15, sarà dunque ancora presente presso la RSA Padre Semeria di Monterosso al Mare con uno spettacolo di fine anno. L'intento sarà quello di regalare un sorriso, un po' di svago e un momento artistico e culturale agli ospiti della struttura. L'idea, nata dagli stessi fondatori della produzione teatrale ligure che frequentano per motivi personali la RSA , si è potuta concretizzare grazie alla sensibilità dei responsabili della cooperativa che la gestisce e di Don Antonio Carozza, parroco di Monterosso e discepolo di Padre Semeria. Il programma della giornata prevederà due spettacoli ben distinti tra di loro.



A prodursi sulla scena per primi saranno gli allievi-attori del laboratorio-compagnia per lo studio della recitazione diretto dallo stesso Micoli "I Braccini Colti" che interpreteranno una versione parziale del loro ultimo divertentissimo spettacolo-saggio "Risate D'autore" (stili comici a confronto), che debuttò con grande successo al "Teatro Piccolo" delle Grazie di Portovenere a fine 2107. I protagonisti saranno alcuni veterani del gruppo come Antonio Zanni, Costantino Scocca, Grazia Faretra e Vito Zito, ai quali si aggiungeranno, per l'occasione, i nuovi entrati Annamaria Spezzaferro, Antonella Vincenti, Barbara Piras, Cristina Montagnani e Sabrina Montali. Le musiche saranno suonate dal vivo dal pianista Davide Micoli. Poi sarà la volta dell'attrice professionista Irene Elisa Parenti che, sempre sotto la direzione dell'attore e regista ligure, reciterà un breve estratto dal suo ultimo entusiasmante monologo "Mothers". La giornata teatrale si svolgerà a "porte chiuse" e sarà principalmente dedicata agli abitanti della casa, ai loro parenti ed al personale preposto. Per chi volesse comunque partecipare in qualità di "spettatore ospite", sarà possibile farlo, ma solo tramite prenotazione chiamando il numero 3478564843 o scrivendo una mail a teatrodellafonte@gmail.com. L'ingresso sarà copletamente gratuito.