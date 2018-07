Pace e Diritti in Festa da stasera a Bolano. Stasera c'è Landini

Anche quest'anno il programma è ricco di appuntamenti: oltre il divertimento, come sempre, l'impegno civile.

Cinque Terre - Val di Vara - Tutto pronto a Bolano per "Pace e Diritti in Festa": Emergency e Libera sciolgono gli ormeggi della sedicesima edizione di una rassegna che dal 2003 porta sotto i castagni del parco Doriano Giangarè gastronomia, idee e musiche. Anche quest'anno, dal 20 al 22 luglio, il programma è ricco di appuntamenti: il tema della festa ("Effetti collaterali") è dedicato alle vittime delle ingiustizie, delle diseguaglianze e dei poteri. Si parte venerdì 20 con la serata "Lavori in corsa": alle 21 Andrea Ranieri a colloquio con Maurizio Landini, segretario confederale Cgil. A seguire la musica folk rock degli Inaffidabili.



La tre giorni proseguirà poi nella giornata di sabato 21 (dal titolo "Assolti o coinvolti?") con la proiezione, a partire dalle 21, del documentario "Ovunque proteggi", incentrato sulla triste vicenda della strage ferroviaria di Viareggio. Segue, subito dopo, l'incontro con Marco Piagentini (Il mondo che vorrei) e Massimo Bondielli (regista). Modera il giornalista Benedetto Marchese (Città della Spezia). Chiude la serata il ritmo di "Nai et les hommes du monde".



Per finire domenica 22 ("Niente di personale") alle 8.30 appuntamento con la camminata organizzata dal CAI La Spezia (per prenotazioni 3471634537/3487478928). Dalle 11 mercatino con produttori locali, artigianato, libri e assaggi. Alle 16 laboratorio per bambini di Valentina Bosello ("Facciamo volare la pace"). Alle 17 Andrea Calzolari (esperto in microcredito e finanza per lo sviluppo) con l'incontro "I meccanismi di aiuto a casa loro". Alle 18:30 presentazione del libro "Le nostre ore contate" di e con l'autore Marco Amerighi. La serata prosegue alle 21 con l'esperienza dei famigliari delle vittime innocenti delle mafie nelle parole di Pietra Tramuta, sorella di Calogero Tramuta. Congedo della rassegna affidato agli Ondalibera e al loro spettacolo sul Mediterraneo "Dal Bosforo a Gibilterra". Il ricavato della festa sarà interamente devoluto ai progetti di Emergency e Libera. Durante le serate sarà fruibile la mostra "Un inguaribile ottimista. Storia di Macondo Tre".