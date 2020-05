Nuovo appuntamento alla scoperta della Val di Vara

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo Bocchignola il viaggio alla conoscenza della Val di Vara nascosta si sposta fra il Castellaro di Zignago e il monte Dragnone. L'appuntamento è sulla pagina Facebook curata dal consorzio "Il Cigno" per andare a conoscere gli antichi insediamenti liguri di altura riportati alla luce in anni di lunghe ricerche dal professor Tiziano Mannoni e dall'ISCUM di Genova in collaborazione con la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Liguria. Quelle ricerche, frutto di un lavoro interdisciplinare che coinvolse settori diversi dell'archeologia, hanno consentito di ricostruire la vita quotidiana di quelle popolazioni, la loro alimentazione e il contesto nel quale occuparono a più riprese i monti dell'Alta Val di Vara.

Dopo questo appuntamento dal titolo "Lo Zignago. Dove il tempo pare essersi fermato" seguirà una seconda parte dedicata al villaggio medioevale scoperto sul monte Zignago non lontano dall'abitato di Pieve che conferma la posizione strategica di questo territorio dalla preistoria al medioevo.