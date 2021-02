Nuovi appuntamenti del Convento di Monterosso per stare vicini

Cinque Terre - Val di Vara - Nuovi appuntamenti per poter dire “Mai stati così vicini” in questo momento difficile. Sono le proposte del Convento dei Cappuccini di Monterosso per creare, virtualmente fra le sue mura, occasioni di incontro, scambio e condivisione per persone che arrivano anche da molto lontano. La prima proposta nasce per formare un gruppo di persone che si ritrovano periodicamente a leggere un libro e discuterne; la seconda vuole riunire gli appassionati (o neofiti) della maglia e dell’uncinetto per incontrarsi a distanza, ma lavorare e chiacchierare insieme in un progetto comune. E per finire un suggerimento dedicato ai bambini. Tutti modi per passare del tempo insieme, ma in completa sicurezza. Tutte le info nell'immagine allegata.