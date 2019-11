Novembre è il mese della donna a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Sesta Godano dedica l'agenda del mese di novembre al tema della donna con quattro eventi dedicati alla consapevolezza e all'informazione su temi relativi alla salute, violenza di genere, sociale. Gli eventi sono realizzati dal Comune di Sesta Godano in collaborazione con Avis Sesta Godano, Cri Sesta Godano, Proloco, Sestacé, Biblioteca Civica "Pagine e pensieri". Il 15 novembre alle 17 in Comune "Noi donne... siamo fatte così", musiche e letture a favore della Lilt con Daniela Tresconi, Gianna Legato, Sabrina Brozzo. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il 22 novembre alle 18 sempre nella sala consiliare dibattito sul decreto Pillon dal titolo "All'indomani della violenza", moderato da Maria Cristina Sabatini con interventui di Maria Cristina Failla, Magistrato e Presidente della Casa delle donne, Franca Passoni, del Comitato No Pillon, Silvia Miano, assistente sociale, coordinatrice d'ambito territoriale ATS60. Segue aperitivo/rinfresco a cura di Proloco Sesta Godano e Frazioni. Il 23 novembre alle 10 in Piazza Marconi: "Adesso basta! - pitture esperienziali all'aperto per la realizzazione di tele collettive contro la violenza di genere, in collaborazione con Anteas La Spezia, coordinano Stefani Zito Stefania Martinico. Le tele saranno successivamente esposte presso il Municipio di Sesta Godano. L'evento è realizzato con il sostegno di Fr Car Srl. In occasione della prossima ricorrenza della Giornata per la lotta all'Aids infine il 29 novembre alle 21, sempre in Comune, "Educhiamoci alla sessualità", un incontro funzionale all'educazione sessuale per adolescenti a partire dalla famiglia. Saranno presenti esperti per meglio definire aspetti specifici sul tema.