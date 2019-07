Nel fine settimana Bolano diventa un ‘Borgo Incantato’

Cinque Terre - Val di Vara - Sabato 13 e domenica 14 luglio, nel borgo storico di Bolano si terrà la XIII edizione della manifestazione "Borgo Incantato", rassegna di giochi e spettacoli gratuiti per bambini. A partire dalle 17 grandi e piccini potranno partecipare a laboratori didattici, giochi e balli accompagnati da Pinocchio e i suoi compari..e ancora giocolieri, trampolieri, mangiafuoco, truccabimbi. Quest’anno si potrà anche imparare le manovre di disostruzione delle vie aeree sotto la supervisione di istruttori sanitari dell’emergenza sanitaria extraospedaliera. In collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Spezia, in Piazza Castello sarà allestito "Pompieropoli", un percorso ludico-educativo che ha lo scopo di trasmettere alle nuove generazioni quali sono i pericoli che i Vigili del Fuoco possono incontrare quando intervengono per motivi di soccorso.



Nelle due serate, alle 21.30 si svolgeranno spettacoli di artisti e cabaret interamente dedicati a bambini e famiglie: sabato 13 arriverà il duo ‘La Sbrindola’, con lo spettacolo “Shock' em all”, così definiti da Caparezza “..dei pazzi scatenati che hanno la creatività strabordante di Zappa e l’energia devastante dei Sex Pistols. Se volete potete chiamarli semplicemente artisti di strada, a patto che la strada in questione sia su Marte”. Domenica 14 sarà la volta di Andrea Paris, fresco di partecipazione all'ultima edizione di Italia's Got Talent, prestigiatore fuori dagli schemi, che insieme con Davide Allena e Cristiano Pierangeli, darà vita allo spettacolo “Maghi per caso”. Come tutti gli anni funzioneranno banchi gastronomici con torte tradizionali, panigazzi, sgabei, panini, torte dolci e salate, bruschette, crêpes, gelati e molto altro. L'ingresso è completamente gratuito per grandi e piccini e all’entrata verrà consegnata una maglietta ai bambini e la mappa del paese che illustra i l programma dei due giorni e i punti di ristoro. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 348.8969205 345.2255225.