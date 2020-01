Nasce un archivio fotografico per il presepe di Manarola

Cinque Terre - Val di Vara - Lo spettacolare presepe di Mario Andreoli, dedicato anche ai vent'anni del Parco Nazionale delle Cinque Terre, sarà visitabile fino alla fine di gennaio e nel frattempo è già partita una raccolta speciale: la creazione di un archivio fotografico.

L'iniziativa nasce dall'Ente Parco in collaborazione con l'associazione Amici del presepe di Mario Andreoli e la Consulta dei Giovani del Parco Nazionale delle Cinque Terre che hanno dunque deciso di costituire un archivio fotografico del presepe luminoso più grande del mondo.



Durante il periodo in cui l'opera rimarrà accesa sarà possibile inviare le foto, con relativi crediti dell'autore, anche delle edizioni passate (indicando la data), all'indirizzo comunicazione@parconazionale5terre.it; così da creare una memoria storica tramite immagini di questa splendida tradizione arrivata ormai alla 58° edizione.



Ogni sera comunque dall'imbrunire lo spettacolo si ripete. Quindicimila luci del presepe luminoso più grande al mondo si accendono dando vita all'opera di Mario Andreoli.



"L'opera luminosa, costruita sulla collina delle Tre Croci - come ci ricorda Alberto Andreotti dell'associazione Amici del presepe di Mario – è fruibile dal piazzale della chiesa San Lorenzo o da Via Rollandi a Manarola, in quanto luoghi che ne consentono una visone privilegiata. L'accesso all'interno del presepe e sul colle delle Tre Croci – conclude Alberto Andreotti - è severamente vietato per motivi di sicurezza".