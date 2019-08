Mystic flaMe in concerto a Suvero per la festa organizzata dal "Carnevale dei Belli e dei Brutti"

Cinque Terre - Val di Vara - Mystic flaMe, dopo aver trionfato rappresentando l'Italia con l'ambasciata della Repubblica Italiana, ritorna in Liguria in concerto. Domani sera sarà a Suvero alla ormai celebre festa organizzata dal gruppo del "Carnevale dei Belli e dei Brutti".

Mystic flaMe è Martina Naso nata a Savona il 3 aprile 1992, inizia giovanissima con la passione per la musica e si appassiona al ballo frequentando un corso. All'età di 13 anni scopre di possedere distinte doti canore. Abbandona il ballo per dedicarsi completamente al canto che diventa per lei principalmente il modo per esprimere le proprie sensazioni ed emozioni e per fare parlare la sua anima. Ha cantato in diversi gruppi musicali tra cui gli UTT di Cairo Montenotte , i Libero Arbitrio di Albenga, Era ‘900 di Genova… e tanti altri.

Nel 2013 è una delle vincitrici di Una Voce Per Macherio e ciò le consente di partecipare alla finale di Santa Teresa di Gallura dei Grandi Festival Italiani (patrocinato dal Maestro Vince Tempera) dove si aggiudica il primo posto del televoto. Grazie a tale successo viene invitata dal Maestro Vince Tempera a CASA SANREMO dove si esibisce il 19 febbraio 2014.

Da settembre 2014 a oggi viene invitata come ospite alla finale di fotomodella Italiana Nazionale tenutasi a Mantova, ospite insieme a volti noti dello spettacolo (Raffaele D'Ambrosio, Beppe Braida etc).

Da novembre 2013 inizia un percorso di sviluppo collaborando col produttore Michele Pittoni e staff, di propri brani inediti, dance pop commerciale, di cui uno pop melodico "Vola".

Tutt'oggi viene invitata in diversi eventi (televisivi e non), e i suoi brani vengono trasmessi in molte radio nazionali, tra cui Radio Amore, dove è stata vincitrice del contest con oltre 23.000 voti, col singolo "I'm the queen".

Nel dicembre 2016 ha vinto al televoto al Nice Voice 2016 (concorso canoro lombardo) col suo singolo "I'm the Queen" (Version Elettro House 2017).

Grazie a questa vincita ha cantato davanti a più di 30 mila persone il 30 e 31 dicembre a Verona.

L’artista Mystic flaMe è coi suoi singoli in vendita su Itunes e tutti gli store digitali, e appoggiata da vari giornali.

Il suo ultimo nato è "Vola" su You Tube e in vendita su Itunes e tutti i digital Store .

Il 22 gennaio 2017 e 2018 viene invitata come ospite per presentare in anteprima una sua nuova creazione (in attesa di uscita) alla finale di La Fotomodella Italiana.

Tra gli ospiti troviamo Omar Fantini (House of Gag), Eliana Cartella (Isola dei famosi), Max Pieriboni (Colorado) e Vito Romanazzi (Amici).

Ora insieme al suo team tra cui i collaboratori Piergiorgio Prando, Fausto Conti, Michele Pittoni etc..... stanno preparando il video di "Don't stop it" insieme a varie scuole di ballo.

Quest'ultimo sarà l'inizio di una serie di canzoni Electrohouse/Dance.

L'11 Giugno 2019 ha l'onore di essere stata scelta per rappresentare l'Italia con la sua voce alla Festa dell'Ambasciata a Islamabad dove ha riscosso un enorme e da lei inaspettato successo tra i vari Vip Internazionali.



L'evento si aprirà con gli stand gastronomici alle 19.00. Sucessivamente verrà la presentazione di un libro e alle 22:00 l'atteso concerto dance/electrohouse. Durante la serata ci saranno sfilate del " Carnevale dei Belli e dei Brutti" che da tempo sfoggiano le loro maschere in tutta la nazione.