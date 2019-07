Musica, cultura e teatro nel fine settimana di Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Anche per questo fine settimana Bonassola offre alla cittadinanza tante opportunità di divertimento, svago, musica, cultura, teatro. Si inizia con l'incontro di venerdì sera organizzato dalla parrocchia di Santa Caterina in cui Don Giulio Mignani apre le porte alla discussione sul tema: "Il messaggio della natura: l'impossibile Armonia". Sabato 27 luglio invece si potrà scegliere tra l'aperitivo in musica del Bar Smash e l'aperitivo con musica jazz del Caffè delle rose. Entrambe con inizio dalle 19,00. La settimana di eventi si conclude con il teatro di domenica 28 luglio. Prima data della rassegna del teatro Nuove Terre a Bonassola che ospita anche quest'anno questo interessantissimo Festival che porta il teatro nei comuni della riviera. Lo spettacolo è "Re Lear" liberamente ispirato all'opera di Shakespeare e si terrà dalle ore 21,15 in piazza Bertamino, l'ingresso è gratuito. Seguirà come di consueto nella rassegna l'incontro con gli artisti. Si conclude il mese di luglio con un altro importante concerto. Si tratta della data bonassolese del Festival Paganiniano di Carro. Si esibirà il CALIDORE STRING QUARTET nel loro concerto per archi presso la Chiesa Parrocchiale di S. Caterina alle ore 21:00