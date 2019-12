Musica, asado e presepe vivente a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - Le instancabili associazioni e attività commerciali di Sesta Godano proseguono con il calendario eventi, proponendo divertenti occasione di condivisione e divertimento per i giovani, senza dimenticare famiglie e i più piccini. Si riparte il 27 dicembre con il concerto rock di Minoli e la raviolata made in Val di Vara con i produzione locali del pastificio Val di Vara, new entry nel panorama delle attività economiche del territorio, che sta avviando l'apertura di un nuovo stabilimento proprio a Sesta Godano. La serata vede il coinvolgimento/sponsorizzazione dei Bar di Piazza Marconi. Si prosegue il 28 con un ritorno alla più vera tradizione del Natale, le musiche e le luci si abbassano per lasciare spazio al silenzio del presepe vivente di Chiusola. Dalle 15 vecchi mestieri, più di 50 figuranti impegnati per raccontare una storia vecchi più di duemila anni, che rivive nei sapori semplici della gastronomia locale: la lieve dolcezza del castagnaccio con uvetta e pinoli che ben si accompagna con l'asprezza dei rossi della vallata. Sapori antichi e poveri che nel piacere del palato invitano a riflettere sul senso della festa. La serata prosegue in Piazza Marconi con l'esibizione del gruppo country The Nameless.. Durante la serata il macello Federico Ghirardi propone un'altra tradizione ligure... di importazione: l'asado.