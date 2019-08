Moriconi e Casoli suonano al Santuario di Soviore

Cinque Terre - Val di Vara - Questa sera, venerdì 9 agosto, alle 21.15, il Santuario Nostra signora di Soviore ospita un nuovo appuntamento del XXXVIII Festival Internazionale di Musica Cinque Terre. Protagonista sarà il duo composto da Stefano Moriconi al flauto traverso e Laura Casoli all'organo. Nato per divertimento in seno alla Scuola diocesana di Musica Sacra della diocesi di Massa Carrara Pontremoli, ai piedi delle Apuane, il duo come tale, e in trio con il soprano Michela Ferrari Vivaldi, collabora oggi stabilmente con l'associazione César Franck in particolare nell'ambito del Festival Organistico Apuano. E' composto da Stefano Moriconi e da Laura Casoli.



Stefano, nato a Pietrasanta, si è diplomato sotto la guida di Mario Fidel all'Istituto Boccherini di Lucca, dove ha collaborato con l'orchestra del Conservatorio. In seguito si è perfezionato all'Accademia Chigiana con Patrick Gallois. Ha tenuto concerti in Alabama (Stati Uniti) ed attualmente si dedica con passione alla diffusione e promozione della cultura musicale attraverso docenze e collaborando con enti ed associazioni musicali. Laura si è brillantemente diplomata in pianoforte all'Istituto Mascagni di Livorno sotto la guida di Francesca Costa e si è poi perfezionata con Philip Fowke, Daniel Rivera e Leonardo Bartelloni. Parallelamente ha compiuto studi classici e si è laureata in Scienze Giuridiche a Pisa. Nel 2013 ha conseguito col massimo dei voti e la Lode il Diploma di Organista Liturgico presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Massa Carrara-Pontremoli, sotto la guida di Ferruccio Bartoletti, col quale si sta perfezionando. E' stata confermata direttore artistico del Circolo Musicale La Lugnola per il triennio 2019-2022. L'ingresso ai concerti è libero. Per informazioni e prenotazioni : comunicazione@parconazionale5terre.it - ass.cesarfranck@libero.it. Facebook: Festival Internazionale di Musica Cinque Terre