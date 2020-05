Monterosso riparte dai limoni con la Lemon week 2020

Cinque Terre - Val di Vara - A Monterosso il turismo riparte dai limoni. Quelli locali, dalla fragranza tipica, quelli che affondano le radici nella storia del paese e sono elevati agli onori della poesia dal premio Nobel Eugenio Montale. Quelli che scandiscono il tempo e le stagioni a Monterosso. Qui il 1985 non è un numero ma è “l’anno in cui gelarono i limoni”; qui la sagra del limone dal 1967 accende il giallo della stagione balneare.



E se quest’anno il borgo non può accogliere gli amanti di questo frutto solare, ci pensa la Pro Loco a trasformare la celebrazione in formato digitale: nasce la Lemon week 2020.



“Non si poteva rinunciare alla festa dei limoni, tradizionalmente organizzata dalla Pro Loco monterossina – spiega l’art director Silvia Moggia -. E così, la festa si sposta dai carugi alla piazza di Facebook, all’indirizzo https://it-it.facebook.com/prolocomonterosso5terre. Una settimana di eventi, sino a domenica 17 maggio. In programma ricette culinarie, rimedi di bellezza naturali, pillole di storia locale, omaggio a Eugenio Montale… si potrà imparare anche a “bescantare” secondo la tradizione! Basta seguire giorno per giorno le sorprese che ha in serbo la Pro Loco”.



Lo sapevate che il limone è attestato a Monterosso sin dal 1600, quando va a sostituire la coltivazione del gelso abbandonata per l’improvviso calo del mercato della seta? Che se sotto la finestra si avvicinano dei figuri con scorze di limoni per occhiali dovete preparare vino, acciughe salate o salsicce?



Si attendono contributi: è possibile inviare foto, video, ricordi oppure ordinare il kit 2020 all’indirizzo infoprolocomonterosso@gmail.com .